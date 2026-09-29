خبرگزاری مهر- گروه استانها، عاطفه وفائیان؛ خدمت در لباسی که تاروپود آن با ایثار، شجاعت و دلهرههای مدام گره خورده، روایتی از دلدادگی در مرز میان مرگ و زندگی است؛ عرصهای خطیر که در آن مردان میدان امداد، ثانیهها را برای نجات جان انسانها به تسخیر خود درمیآورند.
کلانشهر مشهد با بارگاه ملکوتی حضرت علیبنموسیالرضا (ع)، همواره کانون رویدادهای عظیم و تجمعات میلیونی دلدادگانی است که در مناسبتها و آیینهای بزرگ، اقیانوسی از ارادت را در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رقم میزنند. مدیریت ایمنی چنین بستری از خیل جمعیت، نیازمند هماهنگیهای فشرده، آمادهباشهای چند روزه و تمهیدات پیشگیرانهای است تا در میان ازدحام و حساسیتهای امنیتی، سلامت و آسایش تکتک زائران و مجاوران تأمین شود و واقعهای آرام و بیحادثه سپری گردد.
روزهای تاریخی وداع با رهبر شهید انقلاب و حضور موجهای بیپایان مردم در مسیرهای تشییع، آوردگاهی متفاوت برای ارزیابی آمادگی لجستیکی و تعهد نیروهای امدادرسان بود؛ روزهایی که خستگی در برابر ارادت زانو زد و شبانهروزهای بدون خواب، جای خود را به نظارت بیوقفه و استقرار گسترده داد. بهرهگیری از تجهیزات پلتفرم برای تلطیف و خنکسازی فضا از طریق مهپاشها در اوج گرمای طاقتفرسا، نمودی از تدبیری همهجانبه بود که در کنار اقدامات امنیتی، آرامش را برای سوگواران به ارمغان آورد.
از آمادهباش ۴ شبانهروزی تا خنکسازی جمعیت میلیونی
محمد صباغ سجادیه، آتشنشان ایستگاه یک مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بزرگترین مراسم در مشهد یعنی تشییع پیکر رهبر انقلاب در مشهد که به واسطه حجم بیسابقه حضور جمعیت و حساسیتهای بالای امنیتی، صحنهای متفاوت از هر تجربه خدمتی پیشین برای نیروهای امدادی رقم زد، اظهار کرد: این عملیات از هر لحاظ با تمام ماموریتهای سالانه ما، حتی در ایام خاصی نظیر محرم و صفر یا شهادت امام رضا (ع)، متفاوت بود. حساسیت امنیتی در آن روز به قدری بالا بود که حواس نیروها باید بیش از هر زمان دیگری جمع میبود تا از بروز هرگونه خلل یا اتفاق ناگوار جلوگیری شود.
این آتشنشان با اشاره به اقدامات لجستیکی انجام شده برای مدیریت جمعیت میلیونی، بهویژه در محور خیابان امام رضا (ع) بیان کرد: ما برای پوشش کامل و مدیریت بحران، تمام ظرفیتهای خود را پای کار آوردیم. خودروهای عملیاتی از موتورسیکلتها و موتورهای چهارچرخ گرفته تا خودروهای سنگین لجستیک، در نقاط کارشناسیشده مستقر شدند. علاوه بر عملیاتهای پیشگیرانه امنیتی، برای کاهش اثر گرمای شدید بر زائران و عزاداران، همکاران ما با بهرهگیری از مه پاشهای ثابت و همچنین آبپاشی پودری از روی خودروهای پلتفرم و ارتفاع، تلاش کردند تا شرایط را برای مردم تسهیل کنند.
وی با بیان اینکه فشار کاری در آن روزها به اوج خود رسیده بود، افزود: نزدیک به چهار شبانهروز را بدون خواب سپری کردیم و به صورت مستمر در حال بازدید و نظارت بر ایستگاهها و تیمهای مستقر بودیم. خستگی در آن شرایط معنایی نداشت؛ چرا که خدمت در چنین مراسمی نه یک وظیفه اداری، بلکه با عشق و ارادت همراه بود. پیکر مطهر رهبر انقلاب مهمان شهر ما بود و برای ما که خادمالرضا هستیم، توفیق خدمت در این شرایط بزرگترین افتخار محسوب میشد.
صباغ سجادیه با تقدیر از همکاران خود در بدنه آتشنشانی و شهرداری مشهد برای مدیریت بینظیر این رویداد، بر نقش دعای خیر مردم تاکید کرد و گفت: ما همواره دعاگوی مردم هستیم و بسیاری از اوقات در عملیاتهای سخت، معجزاتی را شاهد بودهایم که بیشک مرهون همین دعاهای خیر مردم است. امیدواریم خداوند توفیق خدمت به زائر و مجاور امام رضا (ع) را از ما نگیرد و مردم همچنان ما را از دعای خود محروم نکنند.
پشتصحنه امدادرسانی در مشهد؛ وقتی آتشنشانان ۲۷ ساعت با مرگ جنگیدند
آتشپاد دوم کاظم مقدسی، مدیر عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد، ضمن گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین خاطره دوران کاری خود و اقدامات گسترده این سازمان در مراسم تشییع پیکر شهید خدمت، اظهار کرد: با پیشبینی حضور انبوه جمعیت و احتمال بروز حوادث در مسیر تشییع، نیروهای عملیاتی از چندین روز قبل در حالت آمادهباش کامل قرار گرفتند. در همین راستا، ایستگاههای آتشنشانی بسیج شدند و تعداد قابلتوجهی از نیروهای عملیاتی در نقاط پیشبینی شده مستقر گردیدند.
مدیر عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد، افزود: با توجه به ازدحام جمعیت، تیمهای پیاده مجهز به موتورسیکلت و تجهیزات خاموشکننده در طول مسیر گشتزنی میکردند تا در صورت بروز هرگونه حادثه و محدودیت در تردد خودروها، امکان امدادرسانی سریع فراهم باشد. همچنین برای رفاه حال شهروندان و کاهش اثرات گرمای هوا، تمهیدات لازم برای خنکسازی فضا از طریق تجهیزات مخصوص در بخشهای مختلف مسیر اندیشیده شده بود که خوشبختانه با همکاری و بسیج نیروها، این مراسم بدون وقوع حادثه خاصی پشت سر گذاشته شد.
عملیات ۲۷ ساعته در خیابان حافظ
وی در ادامه به یکی از سنگینترین مأموریتهای نجات در ماههای اخیر اشاره کرد و گفت: در فروردینماه سال جاری، شاهد وقوع حادثه ریزش آوار یک ساختمان یکطبقه در خیابان حافظ بودیم. این عملیات که از پیچیدهترین مأموریتهای سازمان در نیمه نخست امسال محسوب میشد، حدود ۲۷ ساعت به طول انجامید. در این حادثه، ۶ نفر زیر آوار محبوس شده بودند که با تلاش نیروهای امدادی، ۴ نفر بهصورت زنده از زیر آوار خارج شدند، اما متأسفانه ۲ نفر دیگر جان خود را از دست دادند.
مقدسی به ارائه آماری از عملکرد ۶ ماهه اول سال پرداخت و بیان کرد: در این بازه زمانی، حدود ۱۰۹ هزار تماس با مرکز آتشنشانی برقرار شده که از این تعداد، ۲۲ هزار و ۵۱ مورد منجر به اعزام تیمهای عملیاتی برای انجام مأموریتهای آتشسوزی، امداد و نجات و خدمات ایمنی شده است.
مدیر عملیات سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد با تأکید بر نقش حیاتی شهروندان در زنجیره ایمنی، تصریح کرد: متأسفانه حدود ۷۱ درصد از تماسهای دریافتی، تماسهای اشتباه یا مزاحمتی است که بخش زیادی از توان عملیاتی سازمان را هدر میدهد. مدیریت این تماسها میتواند به ارائه خدمات بهتر به افرادی که واقعاً نیازمند امداد هستند، کمک کند. از شهروندان تقاضا داریم در صورت تماس با فرماندهی آتشنشانی، خونسردی خود را حفظ کرده و آدرس دقیق را اعلام کنند؛ همچنین در زمان وقوع حوادث، با بازگذاشتن مسیر تردد خودروهای امدادی و پرهیز از ازدحام در محل حادثه، همکاران ما را در انجام هرچه بهتر عملیات یاری دهند.
ثانیههایی که سرنوشت را تغییر میدهند
آتشپاد دوم محمدرضا زهانی، مدیر منطقه سه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تاکید بر اهمیت ارتقای آگاهی عمومی نسبت به پروتکلهای امدادی و با بیان اینکه نیروهای آتشنشانی در ۴۶ ایستگاه عملیاتی به صورت شبانهروزی آمادهباش هستند، اظهار کرد: در مواقع بروز حادثه، ثانیهها تعیینکننده سرنوشت جان انسانهاست. متأسفانه گاهی به دلیل عدم آگاهی یا تجمع بیمورد افراد در محل حادثه، مسیر امدادرسانی مسدود شده و سرعت عمل نیروهای امدادی کاهش مییابد که این موضوع میتواند تبعات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
مدیر منطقه سه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد، با تأکید بر حفظ خونسردی توسط شهروندان در لحظات اولیه بروز حادثه، افزود: از شهروندان تقاضا داریم در صورت بروز حریق، ضمن قطع سریع انشعابات و تلاش برای خروج افراد از محل خطر، با حفظ خونسردی، در اسرع وقت مراتب را به سامانه ۱۲۵ اطلاع دهند. در چنین شرایطی، نجات جان انسانها باید سرلوحه اقدامات شهروندان قرار گیرد و پس از اطمینان از خروج افراد، حفظ اسناد و اموال باارزش در اولویتهای بعدی باشد.
وی همچنین از تداوم مزاحمتهای تلفنی برای سامانه ۱۲۵ ابراز گلایه کرد و خواستار مشارکت آگاهانه مردم در کاهش این آمار برای حفظ کارایی خدمات امدادی شد.
زهانی در بخش دیگری از سخنان خود، تلخ و شیرین بودن حرفه آتشنشانی را یادآور شد و با مرور یکی از عملیاتهای امدادی گفت: یکی از خاطرات فراموشنشدنی ما مربوط به حادثه سقوط کودکی خردسال به داخل چاه در خیابان رسالت بود. همکاران ما در کمترین زمان خود را به محل رساندند. آتشنشانی که وارد چاه شده بود، نقل میکرد که کودک به محض دیدن او و اطمینان از اینکه برای کمک آمده است، از ترس خارج شد و با تمام وجود به آتشنشان چسبید و او را رها نمیکرد. حس آرامشی که با نجات آن کودک به خانوادهاش بازگشت، شیرینترین پاداش ما در این مسیر دشوار است.
مدیر منطقه سه سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی مشهد، با اشاره به تدابیر ویژه برای مراسمهای خاص از جمله تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: مقدمات عملیاتی برای این ایام از ۱۰ روز قبل فراهم شده بود. ما با بهرهگیری از نیروهای پیاده، موتورسیکلتسوار و خودروهای سبک و سنگین عملیاتی، علاوه بر استقرار آتشنشانان داوطلب در خیابانهای منتهی به حرم مطهر رضوی، همانند مردم در میدان حضور داشتیم. این استقرار میدانی با هدف واکنش سریع در لحظات اولیه حادثه انجام شد و خوشبختانه با حضور هوشیارانه همکاران در میدان، حوادث احتمالی در همان لحظات نخست مهار شد و از بروز خسارات جدی جلوگیری به عمل آمد.
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