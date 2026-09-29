https://mehrnews.com/x3dc5P ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ کد مطلب 6963086 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۸ مهر ۱۴۰۵، ۱:۳۰ دویست و سیزدهمین قرار شبانه مردم کاشمر در خیابان کاشمر- در این فیلم، دویست و سیزدهمین قرار شبانه مردم کاشمر در خیابان ها را مشاهده می کنید. دریافت 27 MB کد مطلب 6963086 کپی شد مطالب مرتبط روایت آتشنشان مشهدی از عملیات میدانی در تشییع پیکر رهبر انقلاب ۲۱۲ شب پای کار انقلاب؛ احساس تکلیف مشهدی ها تمامشدنی نیست علم الهدی:سیدحسن نصرالله حلقه اتصال مقاومت یمن و ایران بود برچسبها بیعت با رهبر انقلاب رهبر شهید شهر کاشمر
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