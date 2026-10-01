به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، شامگاه چهارشنبه در همایش کارگزاران زیارتی حج و زیارت اردبیل، با اشاره به جایگاه خدمت‌گزاری به زائران خانه خدا، بر آمادگی دائمی خادمان، به‌روزرسانی اطلاعات و انتقال تجربیات تأکید کرد.

خدمت به زائران خانه خدا؛ توفیقی الهی

وی با تقدیر از حضور در جمع روحانیون اردبیل افزود: از خداوند سپاسگزارم که توفیق زیارت چهره‌های خدمت‌گزار و زائران اماکن مقدس را روزی ناچیز ما کرد. امیدوارم مردم ولایت‌مدار این سامان بتوانند در بهترین مکان‌های روی زمین، یعنی حرمین شریفین و اماکن مقدس، به زائران خانه خدا خدمت کنند.

آمادگی مقطعی کافی نیست

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی گفت: وظیفه همه ما خدمت‌گزاری است. اگر بخواهیم خدمت به معنای واقعی انجام شود، باید همیشه آماده باشیم. آمادگی مقطعی، مثلاً یک ماه پیش از حج یا عمره، کافی نیست. در طول سال باید هر نکته، تجربه و آموخته مفید برای زائر را یادداشت و پیگیری کنیم تا در زمان نیاز به کار بگیریم.

سازمان حج و زیارت از پویاترین سازمان‌های کشور

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب ادامه داد، سازمان حج و زیارت را از پویاترین سازمان‌های کشور دانست و علت آن را دو چیز عنوان کرد: نخست عشق و انگیزه خادمان و کارگزاران. هر کسی نمی‌تواند وارد این وادی شود. برخی اساتید مانند آیت‌الله دکتر بهشتی با وجود تدریس درس خارج، روحانی کاروان بودند و به دنبال خدمت به زائر بودند. آقای راشد یزدی نیز سخت‌ترین کاروان، یعنی کاروان جانبازان را به دلیل ثواب بیشتر پذیرفته بود. این عشق و فرهیختگی در خدمت به مهمانان خدا، نعمتی است که خدا به همه نداده و به شما داده است؛ قدر آن را بدانید.

تحمل ناز زائر، روحیه خدمت‌گزاری است

وی ادامه داد: در خانه اگر فرزند یا همسر شما حرفی بزند ممکن است ناراحت شوید، اما در کاروان گاهی ناز زائر را تحمل می‌کنید، چون او مهمان خداست. این همان روحیه خدمت‌گزاری است. قدر نعمت‌ها را تا زمانی که سفره دل پهن است بدانید. برخی پس از از دست دادن فرصت پشیمان می‌شوند. باید شکر این سفر و بهره‌های آن را به جا آوریم و از حالا به بعد برای جلب رضایت خدا تلاش کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب با تأکید بر لزوم خودسازی و به‌روز شدن خادمان گفت: اگر آستانه صبر ما کم شده، صبوری را تمرین کنیم و اگر معلومات ما ناقص است، آن را افزایش دهیم. جامعه تغییر کرده و مردم امروز با ۲۰ یا ۳۰ سال پیش متفاوت‌اند. اطلاعات مردم به‌روز شده و در رادیو، تلویزیون، نماز جمعه و برنامه‌های فرهنگی، مباحث علمی و دینی مطرح می‌شود. روحانی و مدیر کاروان نمی‌توانند به اطلاعات سابق بسنده کنند. امروز ممکن است زائر همان لحظه در گوگل جستجو کند و نکته سوم را یادآوری کند. بنابراین مدیران باید به‌روز شوند و آموزش‌ها را جدی بگیرند.

به‌روزرسانی اطلاعات و جدی گرفتن آموزش‌ها

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به نمونه‌ای از اساتید گفت: یکی از اساتید می‌گفت درس را ۷۵ بار گفته و صفحات و حواشی کتاب را حفظ است، اما برای مخاطب جدید باید فکر کند چگونه بگوید. آقای فلاح‌زاده، استاد مناسک و احکام، هر نوبت اعزام تمام مناسک را از اول تا آخر با دقت مطالعه می‌کند. نمی‌شود به اطلاعات قبلی بسنده کرد.

وی درباره سختی‌های اعزام حج گفت: هنوز دولت نتوانسته ظرفیت حج گذشته را که ۳۰ هزار نفر مشرف شدند به حد و زیارت برساند. بر اساس مصوبه هیئت وزیران مبلغی اعلام شد و مردم پرداخت کردند، اما مسئله ظرفیت و اسکان پیچیده بود. دولت عربستان نیز اعلام کرد ۳۰ هزار نفر پول نزد ما دارند و باید اعزام می‌شدند. باید مردم می‌رفتند تا دنیا بفهمد ایران زنده است. حضور ایرانیان در عربستان با احترام و تکریم همراه بود و عزت آنان به خاطر دفاع و فعالیتشان و ضربه‌پذیر کردن رژیم صهیونیستی کودک‌کش بود.

تشکیل کانون ثبت و انتقال تجربیات کارگزاران حج

وی بر انتقال تجربیات تأکید کرد و گفت: از جناب آقای دکتر احدی می‌خواهم کانونی برای ثبت و انتقال تجربیات کارگزاران حج تشکیل شود. در شب‌های طولانی نیمه دوم سال دور هم بنشینید و تجربیات خود را بیان کنید. از استان اردبیل می‌تواند یک یا دو جلد کتاب با عنوان تجربیات کارگزاران حج منتشر شود و در استان‌های دیگر نیز استفاده شود. علم بشری این‌گونه توسعه می‌یابد. اگر تجربیات بیان و مکتوب شود، به علم تبدیل می‌شود.

تجربه فاجعه منا؛ تصمیم درست نجات‌بخش است

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب با اشاره به فاجعه منا گفت: در یک شهر دو کاروان بود؛ یکی شهدای بسیاری داد و دیگری هیچ. مدیر کاروانی که سالم ماند، با مشاهده تراکم جمعیت، مسیر را تغییر داد و تابلو کاروان را برگرداند. کاروان دیگر منتظر ماند و در هتل، این نشان می‌دهد تجربه و تصمیم درست چقدر نجات‌بخش است. باید بنشینید و از این تجربه‌ها استفاده کنید.

افزایش روحانیون کاروان

وی درباره افزایش روحانیون کاروان گفت: حجت‌الاسلام نوروزی برنامه‌ای دارند که همکاری کنند تا تعداد روحانیون کاروان‌ها افزایش یابد. وظیفه ما تسهیل امور است. ما نمی‌توانیم بی‌ضابطه جذب کنیم، چون هر مشکلی برای زائر به عهده ماست. اما نیروی مستعد فراوان است. این نیروها آموزش می‌بینند و پس از رسیدگی و برنامه‌ریزی جذب می‌شوند.

مسئله نماز و پرواز

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی درباره مسئله نماز و پرواز گفت: نمی‌توان به هواپیمایی گفت به دلیل تغییرات افقی، پرواز را طوری بگذارد که وقت نماز نباشد. اگر زائر بخواهد نماز را روی زمین بخواند، تأخیر پرواز به پرواز بعدی و تغییر برنامه‌ها می‌خورد. این نظامی است که هواپیمایی دارد و ما نمی‌توانیم کاری کنیم. فقط باید در شرایط خاص وظیفه خود را انجام دهیم.