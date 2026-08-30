جهان امروز بیش از هر زمان به مکتب نبی مکرم نیاز دارد

حجت الاسلام والمسلمین جابر عزیزی به مناسبت فرا رسیدن سالروز ولادت پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، ضمن بازدید از دفتر خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار مهر این اعیاد فرخنده را به همه عاشقان و شیفتگان اهل بیت(ع) تبریک گفت و با اشاره به عظمت شخصیت پیامبر خاتم(ص) و امام صادق(ع) اظهار کرد: این دو بزرگوار از شخصیت های بی نظیر در عالم اولیا و اوصیا هستند و خداوند متعال نگاه ویژهای به این دو نور مقدس داشته است. اختصاصات خاصی که خداوند به نبی مکرم اسلام عنایت فرموده، نشان از جایگاه رفیع و ممتاز ایشان دارد؛ چنانکه در فرازهایی از زیارت پیامبر(ص) در روز ۲۸ سفر، تعابیری همچون «اشرف المکرمین» و «ثابت الخاتمین» به وضوح بر این عظمت دلالت دارد.

مکتب نجات بخش رسول اکرم(ص)

وی با استناد به روایات متعدد درباره مقام «عنایت»، «انسان کامل» و «ثقل اکبر» افزود: پیامبر اکرم(ص) به عنوان خاتم الانبیا، ذخیرهای الهی برای هدایت بشریت است و امروز جهان بیش از هر زمان دیگری به مکتب نجات بخش آن حضرت نیاز دارد؛ جهانی که سراسر سلطه گری، استعمار، سودجویی و کشتار، به ویژه در غزه را شاهد است.

امام جمعه بیله سوار گفت: انقلاب اسلامی ایران نیز برآمده از سیره نبوی و الهام گرفته از مکتب اهل بیت(ع) است و در مقابله با ظلم و نظام سلطه، الگوی مقاومت و حق طلبی را به جهانیان ارائه داده است.

گسترش عدالت و توحید

حجت الاسلام و المسلمین عزیزی خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم در خیابان ها و تجمعات اخیر، همان «بعثت» امت پیامبر در روزگار آخرالزمان است؛ همان مسیری که پیامبر(ص) با هجرت از مکه به مدینه، تشکیل حکومت، گسترش عدالت و توحید، سالیان سال در برابر طاغوتیان ایستاد.

امام جمعه بیله سوار در پایان با تأکید بر لزوم اتحاد، انسجام و پشتیبانی از نیروهای مسلح و رهبر معظم انقلاب، خیابانهای امروز را کربلای عصر حاضر خواند و حضور در صحنه را لبیک به استغاثه نبی مکرم و اهل بیت(ع) دانست و تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران امروز پرچمدار جریان حقطلبی در جهان است و این مسیر پربرکت، ادامهدهنده سیره پیامبر اکرم(ص) و امام صادق(ع) خواهد بود.