دختران و زنان جامعه اسلامی باید الگوی عفاف، علم و حضور اجتماعی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا باوقار در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشگین‌شهر با دعوت مردم به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: انسان باتقوا باید حق‌گو باشد و در مسیر حق حرکت کند، حتی اگر این مسیر به زیان او باشد.

وی با اشاره به شخصیت حضرت فاطمه معصومه(س) افزود: عظمت این بانوی بزرگوار ریشه در انتساب ایشان به اهل‌بیت(ع)، پیروی از امام معصوم(ع)، فضائل اخلاقی، مقام شفاعت و برخورداری از علم الهی دارد.

امام جمعه مشگین‌شهر زیارت‌نامه حضرت معصومه(س) را نقشه راه معرفتی دانست و گفت: شرافت دیگر این بانوی بزرگوار در یاری و نصرت امام معصوم(ع) است و حضور مردم در میدان دفاع از ارزش‌ها و حمایت از رهبر الهی نیز باید مورد قدردانی قرار گیرد.

باوقار با تأکید بر اینکه عفاف به معنای انزوای اجتماعی نیست، بیان کرد: دختران جامعه اسلامی می‌توانند در کنار حفظ عفاف و هویت دینی، حضوری فعال و مؤثر در عرصه‌های اجتماعی داشته باشند.

وی تصریح کرد: دشمن با هدف قرار دادن هویت دختران و زنان، درصدد تغییر نقش آنان و تضعیف بنیان خانواده است از این رو علم، بصیرت، عفاف و حضور اجتماعی باید در تربیت نسل جوان مورد توجه قرار گیرد.

مقاومت، عامل عزت و امنیت ملت است

امام جمعه مشگین‌شهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدا بیان کرد: امنیت، عزت و اقتدار امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام است.

وی با اشاره به جریان مقاومت در منطقه افزود: رزمندگان جبهه مقاومت از جمله انصارالله یمن و حزب‌الله با شجاعت در برابر دشمنان و استکبار ایستادگی می‌کنند و فرهنگ مقاومت همچنان در منطقه جریان دارد.

باوقار همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت آغاز سال تحصیلی، آن را پیام اقتدار دانست و گفت: مدارس و دانشگاه‌ها باید در کنار علم‌آموزی، به تقویت معنویت، تقوا و تربیت نسل انقلابی توجه داشته باشند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله خاطرنشان کرد: در منظومه فکری وی، در مسیر مقابله با دشمن بن‌بستی وجود نداشت و روحیه مقاومت و ایستادگی باید برای نسل جوان تبیین شود.

امام جمعه مشگین‌شهر در ادامه ارتحال آیت‌الله شبیری زنجانی را تسلیت گفت و تشییع باشکوه این مرجع عالیقدر را نشانه پیوند مردم با مرجعیت عنوان کرد.

حجت الاسلام باوقار همچنین درباره تحولات سیاسی و طرح‌های مطرح‌شده از سوی آمریکا هشدار داد و گفت: مسئولان باید با هوشیاری و مراقبت، اجازه ندهند طرف مقابل از توافق‌ها و تفاهم‌های کوتاه‌مدت برای اهداف داخلی و سیاسی خود بهره‌برداری کند.