شناخت راهبردهای استکبار و عملکرد جبهه حق با مراجعه به قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجتالاسلام والمسلمین سیدعبدالفتاح نواب، در اجتماع باشکوه مردم اردبیل در «شبهای مقاومت و بیعت با رهبر معظم انقلاب»، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مقاومت، امام شهید امت و شهدای جنگهای تحمیلی، به تبیین راهبردهای جبهه استکبار و ویژگیهای جبهه حق پرداخت.
وی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) درباره ملت ایران اظهار کرد: امام راحل فرمودند مردم ایران از مردم حجاز در زمان پیامبر اکرم(ص) و کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع) بهتر هستند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت افزود: مردم ایران با افتخار بیش از ۲۰۰ شب است که در میدان حضور دارند و این اجتماعات با شور و بصیرت در سراسر کشور برگزار میشود. امام شهید فرموده بودند که مردم مبعوث خواهند شد و کار را تمام میکنند این در حالی است برخی از اصحاب پیامبر و معصومان علیهم السلام حرف شنوی کمتری داشتند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به آیات ۱۰۰ تا ۱۵۰ سوره اعراف گفت: آنچه امروز در صحنه جهان رخ میدهد، در زمان حضرت موسی(ع) و فرعون نیز وجود داشته است و میتوان با مراجعه به قرآن، راهبردهای جبهه استکبار و عملکرد جبهه حق را شناخت.
وی نخستین راهبرد جبهه دشمن را عهدشکنی دانست و گفت: فرعون فردی عهدشکن بود و دشمنان نیز در طول تاریخ به عهدهای خود پایبند نبودهاند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، ظلم و ستم، فرصتطلبی، برچسبزدن به جبهه حق، بهانهگیری، جنایت و مقصر جلوه دادن دیگران، تهدید و غوغاسالاری و تهدید به نسلکشی را از دیگر ویژگیهای جبهه دشمن برشمرد و تأکید کرد: این خصوصیات در جبهه دشمن در همه زمانها وجود داشته است.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با اشاره به مدیریت و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب در مقابله با دشمنان گفت: رهبر معظم انقلاب با همراهی مردم مومن و انقلابی ایران با قاطعیت در برابر دشمن ایستادهاند و نقشههای آنان را خنثی میکنند.
وی همچنین با اشاره به نقش زنان در تحولات اجتماعی کشور اظهار کرد: زنان در ایران به برکت انقلاب اسلامی جایگاه ویژهای یافتهاند و در این شبها نیز در خیابانها پرچمدار حضور و مقاومت هستند.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت در ادامه، بصیرت را از مهمترین اصول جبهه توحید دانست و گفت: انسان باید بصیرت داشته باشد و به خداوند توکل و اتکا کند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب با تأکید بر اهمیت صحیفه سجادیه و ادعیه آن در رشد و تعالی انسان افزود: باید با این کتاب ارزشمند انس گرفت و از معارف آن برای تقویت ایمان و حرکت در مسیر الهی بهره برد.
وی صبر، شکیبایی و تابآوری را اصل دیگری در جبهه توحید دانست و گفت: مومنان با صبر و استقامت دشمن را شکست خواهند داد.
سرپرست حجاج ایرانی گفت: اعتماد به پشتوانههای الهی از اصول بسیار مهم این جبهه است و با توکل بر خداوند بر توطئه های جبهه استکبار غلبه خواهد شد.
نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت با تأکید بر اینکه نباید در برابر فشارها و تهدیدهای دشمن سست شد، اظهار کرد: دشمن تلاش زیادی برای شکست جبهه حق انجام داده است، اما استقامت و اراده مردم مؤمن موجب شکست نقشههای دشمن شده و مردم ایران با مدیریت رهبر معظم انقلاب بیش از هفت ماه است که در میدان حضور دارند.
حجتالاسلام والمسلمین نواب در پایان تأکید کرد: وعدههای خداوند قطعی است و بر اساس وعده الهی، پیروزی حتمی از آن جبهه حق خواهد بود.
نظر شما