۲۳ هزار ظرفیت اعزام به عتبات در مهرماه فراهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای برنامه ریزی و هماهنگی بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت که امروز به ریاست حجت الاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت و سرپرست حجاج ایرانی تشکیل شد

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اعلام این مطلب افزود: ۸ هزار نفر از ظرفیت فراهم شده برای اعزام های مهر ماه تکمیل شده و با هدف کاهش هزینه ها سیاست انقباضی با حفظ کیفیت و کرامت زائر محور قرار گرفته است.

مرتضی آقایی از فعال شدن سفرهای هوایی به نجف در روزهای آینده توسط شرکت های مجری خبر داد و ضمن تحلیل عملکرد استان ها و شرکت های مجری در سفرهای زیارتی به عتبات، راهکارهای پیشنهادی برای بهبود و توسعه ظرفیت اعزام ها را ارائه کرد.

در ادامه این جلسه، رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت با اشاره به اینکه با انجام معاینات بیش از ۸۰ درصد زائران معرفی شده تائید شده اند، گفت: بیش از ۱۰۸۰۰ نفر هنوز معاینه نشده اند که باید سریعتر برای انجام معاینات پزشکی مراجعه کنند.

سید علی مرعشی افزود: کمیسیون های پزشکی برای تمام استان ها حداقل یک نوبت برگزار شده است و تاکنون ۱۸۳ نفر برای اعزام در حج پیش رو تائید نشدند .

در این جلسه ، رئیس سازمان حج و زیارت هم با اشاره به اینکه تعداد جاماندگان از حج قبل ۵۴۶۲۸ نفر است، ابراز امیدواری کرد که با درک شرایط ، ضرورت ها و تصمیم حاکمیت، تدبیر مناسب برای اعزام جاماندگان حج ۱۴۰۵ و متقاضیان حج ۱۴۰۶ اندیشیده شود.

علی رضا رشیدیان به پیگیری های صورت گرفته در خصوص تشکیل جلسه شورای عالی حج اشاره کرد و معاون حج و عمره سازمان حج هم تصریح کرد: با توجه به دستورالعمل عربستان حدود ۱۰۰ روز برای دریافت رقم طلب زائران حج پیش رو فرصت باقی است.

اکبر رضایی افزود: با وجود ابهامات و شرایط کشور، این مجموعه بر اساس وظیفه ذاتی خود در حال پیگیری امور اجرایی است و مذاکره با شرکت های ارائه دهنده خدمات در کشور میزبان ادامه دارد.

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان حج و زیارت هم با اشاره به تماس های مکرر با مسئولان بانک مرکزی در خصوص تامین ارزعملیات حج و عمره، تاکید کرد: ما منتظر ارائه راهکار از سوی بانک مرکزی هستیم.

آقای حمید رضا محمدی با اشاره به مراجعات زائران بویژه جاماندگان حج قبل به سازمان حج و زیارت افزود: با توجه به زمان بندی اعلام شده از سوی کشور میزبان تکلیف سازمان حج باید هرچه سریعتر روشن شود تا بتواند پاسخگوی زائران باشد.

در پایان این جلسه ، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت توصیه هایی در خصوص سفرهای عتبات با توجه به پیشینه و عملکرد سال های گذشته در این حوزه و همچنین عملیات عمره و حج ارائه و تاکید کرد: حتی در شرایط جنگی سال گذشته در کشور حج برگزار شد و امیدواریم که با تصمیم و درایت مسئولان امور حجاج به موقع انجام شود