عطوان: عراقِ بزرگ پیروز شد و آمریکا شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر معروف جهان عرب در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس که روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» آن را منتشر کرد نوشت: عراقِ بزرگ پیروز شد و آمریکا شکست خورد و تمامی نیروهای خود را از این کشور خارج کرد.

عطوان در ادامه پیام خود افزود: آمریکا شکست خود در عراق را رسماً اعلام و به آن اعتراف کرد. آمریکا پس از ۲۳ سال اشغال عراق، خروج خود را اعلام کرد و تمامی پایگاه‌های نظامی خود را برچید. این همان پیروزی بزرگ است، پیروزی بزرگِ مقاومت. این پیروزیِ مقاومت عراق است که از اولین روز اشغال، با مشارکت شیعیان و سنی‌ها و با پشتیبانی تسلیحاتی دولت بشار اسد و با حمایت سید و سالار شهدای مقاومت سید حسن نصرالله آغاز شد.

در بخش دیگری از پیام سردبیر روزنامه الکترونیکی «رأی الیوم» آمده است: آمریکایی‌ها موقعیت را به‌خوبی درک می‌کنند؛ آن‌ها می‌بینند که گروه‌های مقاومت عراقی که از سلاح خود دست نکشیدند و آن را تسلیم نکردند، همان عراقِ آینده خواهند بود.

عطوان تصریح کرد: آمریکایی ها ادعا می کنند که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است. آن‌ها از این بهانه سوء استفاده کردند، با این امید که عراق یا ایران را مورد تهاجم قرار دهند و ویران کنند، یا رژیم را در آن تغییر دهند؛ اما شکست سختی خوردند. آمریکا شکست خورده است. آمریکا نه تنها از عراق، بلکه از تمام منطقه خارج خواهد شد.

این خبر در حالی است که وزارت جنگ آمریکا روز چهارشنبه ۳۰ سپتامبر اعلام کرد که نظامیان خود را به صورت کامل از خاک هراق خارج کرده است و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم گفت که این عقب‌نشینی باید خیلی قبل‌تر از این انجام می شد.