به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، علی الزیدی نخست وزیر عراق مدعی شد که سه گروه از ۵ گروه مسلح در این کشور که با تحویل دادن سلاح های خود موافقت کرده اند عملا سلاح های خود را تحویل داده اند!

وی اضافه کرد که دولت عراق به مذاکرات خود با دیگر گروه های مسلح در این کشور ادامه می دهد.

الزیدی گفت که محافظت از جان عراقی ها مسئولیت دولت است. به هیچ کسی اجازه داده نخواهد شد کشور را تضعیف کند.

پیشتر سخنگوی مقاومت اسلامی عراق به مناسبت خروج ائتلاف آمریکا از این کشور گفته بود: سلاح مقاومت همچنان امانتی در دست مجاهدان ما باقی خواهد ماند.