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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳

حماسه حضور «جان‌فدایان ایران» در کرمانشاه

حماسه حضور «جان‌فدایان ایران» در کرمانشاه

کرمانشاه- مردم کرمانشاه صبح پنجشنبه و در زیر بارش شدید باران در اجتماع «جان‌فدایان ایران» شرکت کردند.

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کد مطلب 6964330

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