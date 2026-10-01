https://mehrnews.com/x3dcCc ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ کد مطلب 6964330 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۳ حماسه حضور «جانفدایان ایران» در کرمانشاه کرمانشاه- مردم کرمانشاه صبح پنجشنبه و در زیر بارش شدید باران در اجتماع «جانفدایان ایران» شرکت کردند. دریافت 20 MB کد مطلب 6964330 کپی شد مطالب مرتبط گلپایگان؛ صحنه نمایش اقتدار جانفدایان ایران اسلامی محدودیتهای ترافیکی مراسم ۹ مهر کرمانشاه اعلام شد برگزاری رزمایش بزرگ مردمی جانفدا در کاشان مسیر ۲.۵ کیلومتری جانفدایان تبریز به روایت تصاویر هوایی فرماندار خوانسار بر بسیج تمامی ظرفیتهای در رزمایش «جانفدا» تاکید کرد اجتماع جان فدایان این بار در تبریز برچسبها جانفدایان ایران جانفدا کرمانشاه
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