سرهنگ مهدی امجدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری مراسم روز پنجشنبه ۹ مهرماه در ورزشگاه ۱۵ خرداد اظهار کرد: این مراسم از ساعت ۸ تا ۱۰ صبح برگزار می‌شود و برای تسهیل تردد، تأمین نظم ترافیکی و برگزاری مطلوب آن، محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۶ صبح اعمال خواهد شد.

وی افزود: نخستین محدوده شامل بلوار طاق‌بستان (شهید شیرودی)، محدوده ۴۵ متری چغاکبود و مسیر شمال به جنوب به سمت پل ولایت است. همچنین کنارگذر پل ولایت از سمت بلوار شهید شمشادیان به سمت بلوار شهید بهشتی مشمول محدودیت خواهد بود.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه تصریح کرد: در بلوار زن، محدوده تقاطع بلوار بهزیستی به سمت میدان سپاه و در بلوار شهید بهشتی، محدوده سه‌راه حافظیه به سمت میدان سپاه نیز محدودیت تردد اعمال می‌شود.

امجدیان ادامه داد: در بزرگراه امام خمینی (ره)، مسیر ورودی شهید غیرتمند به سمت سه‌راه حافظیه و ورودی حافظیه به سمت میدان شهید بروجردی نیز محدودیت برقرار خواهد بود. همچنین مسیر میدان شهید بروجردی به سمت میدان سپاه تحت پوشش محدودیت‌های ترافیکی قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: بلوار شهید کشوری از پل روگذر به سمت بلوار شهید بهشتی و همچنین این بلوار از کنارگذر پل ولایت، محدوده هتل پارسیان، به سمت بلوار طاق‌بستان نیز مشمول محدودیت است. خیابان کشاورزی به سمت بلوار جام‌جم نیز در فهرست مسیرهای دارای محدودیت قرار دارد.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه با اشاره به پیش‌بینی به‌کارگیری بیش از ۳ هزار دستگاه وسیله نقلیه عمومی برای جابه‌جایی شرکت‌کنندگان گفت: از شهروندان درخواست می‌شود برای حضور در مراسم از خودروهای شخصی استفاده نکنند و تردد خود را با وسایل حمل‌ونقل عمومی انجام دهند.

امجدیان تأکید کرد: با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده، از ورود خودروهای شخصی به محدوده برگزاری مراسم جلوگیری خواهد شد و رانندگان باید پیش از حرکت، مسیرهای جایگزین را در نظر بگیرند.

وی با اشاره به احتمال افزایش حجم ترافیک در معابر منتهی به ورزشگاه ۱۵ خرداد گفت: رانندگان از پارک خودرو در طول بلوارها و مسیرهای منتهی به ورزشگاه خودداری کنند و با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و همکاری با مأموران پلیس راهور، در مدیریت ترافیک و تسهیل عبور و مرور مشارکت داشته باشند.