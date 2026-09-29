محمدرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری رزمایش «جانفدا» اظهار کرد: همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها، دهیاریها و مجموعههای شهرستان باید ظرفیتهای خود را برای پشتیبانی مناسب از این رویداد به کار گیرند.
وی تأمین ناوگان حملونقل و امکانات لجستیکی برای جابهجایی شهروندان از شهرها و روستاهای تابعه را ضروری دانست و افزود: شهرداریها و دهیاریها باید تمهیدات لازم برای ایاب و ذهاب مردم را فراهم کنند تا امکان حضور منظم و گسترده شهروندان در این همایش فراهم شود.
فرماندار خوانسار همچنین بر تدوین و اجرای پیوستهای امنیتی، انتظامی و ترافیکی تأکید کرد و گفت: پیشبینی تمهیدات لازم برای برگزاری منظم مراسم و تأمین امنیت و آرامش شرکتکنندگان باید با جدیت دنبال شود.
توسلی با اشاره به اهمیت فضاسازی محیطی در مسیرهای راهپیمایی و میدان امام خمینی(ره) به عنوان کانون اصلی برگزاری مراسم، بر آمادهسازی مناسب این محدوده تأکید کرد.
وی همچنین تأمین سلامت شرکتکنندگان را مورد توجه قرار داد و افزود: شبکه بهداشت و درمان شهرستان باید نسبت به استقرار خودروهای فوریتهای پزشکی و برپایی ایستگاههای سلامت در میدان امام خمینی(ره) اقدام کند.
فرماندار خوانسار در پایان با تأکید بر اهمیت رزمایش «جانفدا» در نمایش وحدت و اقتدار شهرستان، از مردم ولایتمدار و انقلابی خوانسار برای حضور در این همایش دعوت کرد.
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