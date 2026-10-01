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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴

برگزاری رزمایش بزرگ مردمی جان‌فدا در کاشان

برگزاری رزمایش بزرگ مردمی جان‌فدا در کاشان

کاشان - رزمایش بزرگ مردمی جان‌فدا با حضور اقشار مختلف مردم در میدان ۱۵ خرداد کاشان برگزار شد.

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گزارش: هادی نجف زاده

کد مطلب 6964508

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