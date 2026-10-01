https://mehrnews.com/x3dcGQ ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴ کد مطلب 6964508 استانها اصفهان استانها اصفهان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۴ برگزاری رزمایش بزرگ مردمی جانفدا در کاشان کاشان - رزمایش بزرگ مردمی جانفدا با حضور اقشار مختلف مردم در میدان ۱۵ خرداد کاشان برگزار شد. دریافت 21 MB گزارش: هادی نجف زاده کد مطلب 6964508 کپی شد مطالب مرتبط اعزام تیم دوچرخه سواری غریب الغربا(ع) کاشان به مشهد مقدس حماسه حضور «جانفدایان ایران» در کرمانشاه رزمایش «جان فدا» در تربت حیدریه آموزش جانفدایان - ۸ مهر ۱۴۰۵ اجتماع «جانفدایان ایران» در اردستان برگزار شد برچسبها جانفدا کاشان رزمایش
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