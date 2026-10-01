قلمرو اعتبار فقه سیاسی تا کجاست؟

به گزارش خبرار مهر انتشارات پژوهشگاه مطالعات فقه معاصر، در ادامه انتشار آثار تخصصی خود، کتاب «قلمرو اعتبار فقه سیاسی» نوشته دکتر سید صادق حقیقت را منتشر کرد.



فقه سیاسی تا کجا می‌تواند در عرصه سیاست و روابط حکومت با مردم و دیگر دولت‌ها دخالت کند؟



در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های مختلفی در میان فقه‌پژوهان و سیاست‌پژوهان مطرح شده است؛ از دیدگاه‌هایی که برای فقه سیاسی قلمروی گسترده قائل‌اند تا دیدگاه‌هایی که این قلمرو را محدود می‌دانند.





اما پرسش اساسی این است که قلمرو اعتبار فقه سیاسی دقیقاً تا کجاست و در چه عرصه‌هایی می‌توان از اعتبار آن سخن گفت؟



کتاب «قلمرو اعتبار فقه سیاسی» به قلم دکتر سید صادق حقیقت، با تمرکز بر این مسئله، اعتبار فقه سیاسی را ابتدا به‌صورت کلی و سپس در عرصه‌های گوناگون، با رویکردی تطبیقی بررسی می‌کند.