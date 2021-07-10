به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیتالله خامنهای» اثر سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
مطابق دیدگاه آیت الله خامنهای، فقه سیاسی گرایشی بینارشتهای است که ضمن انطباق بر میراث علمی فقیهان شیعه، بر مبانی فقهی منسجم، منظّم و روشمند مبتنی بوده و مشتمل بر مجموعهای کامل از مباحث در سپهر سیاست و نظم سیاسی مطلوب است. این اثر در گستره مباحث درجه دوّم فقه سیاسی قرار داشته و ضمن ارائه فهمی مناسب از فقه سیاسی و تمایز آن با فقه حکومتی، در پاسخ به پرسشهایی در خصوص رئوس ثمانیه و فهم ماهیّت و کارکرد این گرایش بینارشتهای، صورت پذیرفته و ناظر به پرسشهایی چون: ماهیّت، تاریخچه، گستره، کارویژه، منابع، روش، غایت، اهداف، چالشهای فرارو و راهکارهای تحوّل فقه سیاسی است و تدبیر مناسب جامعهای کارآمد، تأمین سعادت مادّی و معنوی مردم، و محوریّت اداره جامعه براساس نظم مردم سالاری دینی را مدّ نظر قرار میدهد.
کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیتالله خامنهای» شامل سه بخش است که هر بخش فصلهای متعددی دارد؛ بخش اول که شامل مفاهیم و کلیات میشود دوفصل کلیات و مفاهیم اساسی تحقیق دارد. عنوان بخش دوم ماهیت فقه سیاسی است که شامل پنج فصل تاریخچه فقه سیاسی، قلمرو فقه سیاسی، منابع فقه سیاسی، غایت و کارویژه های فقه سیاسی و روش شناسی فقه سیاسی میشود. عنوان بخش سوم هم عوامل ناکارآمدی و راهکارهای تحول فقه سیاسی است که شامل دو فصل علل و عوامل تحول نایافتگی فقه سیاسی و راهکارهای تحول فقه سیاسی می شود. این کتاب با جمع بندی و نتیجه گیری و منابع به پایان میرسد.
کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیتالله خامنهای» اثر سیدسجاد ایزدهی توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ۳۱۱ صفحه با قیمت ۵۵ هزار تومان منتشر شده است.
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