به گزارش خبرنگار مهر، سردار عباس بایرامی، صبح پنجشنبه در مراسم رونمایی از کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند» که روایت زندگی هشت شهید معلم شهرستان لنگرود به قلم سیده نسا هاشمیان است، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به‌ویژه شهدای استان گیلان و شهرستان لنگرود، اظهار کرد: این کتاب به همت دوستان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر تهیه شده و امروز در اختیار جامعه فرهنگی و هنری کشور قرار گرفته است.

وی با اشاره به جایگاه شهدا و رزمندگان در تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس افزود: یاد همه شهدا، همرزمان، رزمندگان و فرماندهانی که برای اعتلای این پرچم مقدس جان خود را تقدیم کردند، گرامی می‌داریم.

انجمن راویان لنگرود چراغ روایت شهدا را روشن نگه داشته است

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و فعالان حوزه روایتگری شهدا گفت: دوستانی که این برنامه را برگزار کردند، لحظه‌ای از یاد شهدا غافل نبوده‌اند و انجمن راویان شهرستان لنگرود از جمله مجموعه‌هایی است که به‌طور مستمر در مسیر زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا فعالیت می‌کند.

بایرامی با اشاره به دیدارها و برنامه‌های این انجمن در منازل شهدا و محافل مختلف بیان کرد: برخی از این برنامه‌ها را از نزدیک دیده‌ایم و بدون تردید دوستان این مجموعه از جمله افرادی هستند که علم این حرکت بزرگ را برافراشته نگه داشته‌اند.

دشمن در محاسبات خود درباره ایران بارها دچار خطا شده است

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس در ادامه با اشاره به وقایع و تحولات اخیر اذعان کرد: تصور من این است که دشمن در محاسبات خود درباره جمهوری اسلامی ایران دچار اشتباه شده است؛ همان‌گونه که صدام در سال ۱۳۵۹ نیز با محاسبات نادرست تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی به اهداف خود در ایران دست پیدا کند.

وی با اشاره به شرایط کشور در نخستین ماه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیان کرد: رژیم بعث عراق در شرایطی به ایران حمله کرد که انقلاب اسلامی تنها حدود ۱۸ ماه از پیروزی‌اش گذشته بود، ارتش هنوز به انسجام کامل نرسیده بود، سپاه تجربه جنگ کلاسیک نداشت و بسیاری از تجهیزات نظامی نیز در شرایط پس از انقلاب با مشکلاتی مواجه بود.

بایرامی ادامه داد: با وجود این شرایط، مردم، نیروهای مسلح، بسیج و رزمندگان در برابر دشمن ایستادند و نقشه‌هایی که برای تجزیه و تضعیف ایران طراحی شده بود، با مقاومت مردم و رزمندگان به نتیجه نرسید.

وی با اشاره به نقش نیروهای گیلانی در دفاع از کشور گفت: مدافعان خرمشهر با وجود مظلومیت و دشواری شرایط، مقاومت کردند و در نهایت طرح اولیه دشمن برای پیشروی سریع در خاک ایران با شکست مواجه شد.

دفاع مقدس نیازمند ثبت و تولید روایت‌های دقیق و ماندگار است

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با اشاره به گستردگی ادبیات دفاع مقدس گفت: در حوزه دفاع مقدس تاکنون ده‌ها هزار عنوان کتاب در گونه‌های مختلف ادبی، هنری، پژوهشی و نظامی تولید شده است، اما همچنان برای ثبت و روایت زندگی شهدا و رزمندگان به آثار بیشتری نیاز داریم.

بایرامی با بیان اینکه بخش مهمی از این ظرفیت می‌تواند در اختیار سینما و هنر قرار گیرد، تاکید کرد: یکی از مشکلات اساسی ما در تولید آثار هنری درباره شهدا، مسئله متن است. اگر متن و روایت مناسب تولید نشود، نمی‌توان انتظار داشت محصول هنری باکیفیتی نیز شکل بگیرد.

وی با اشاره به دیدار امام شهید با جمعی از هنرمندان، کارگردانان و تهیه‌کنندگان اظهار کرد: در آن دیدار، مسائل و مشکلات سینما و تئاتر مطرح شد و پس از شنیدن سخنان هنرمندان، بر مسئله متن و اهمیت زندگی‌نامه‌نویسی و فیلمنامه‌نویسی تأکید شد.

بایرامی تصریح کرد: ما باید بتوانیم زندگی شهدا را دقیق، مستند و هنرمندانه روایت کنیم تا زمینه برای تولید آثار سینمایی، تلویزیونی و سایر محصولات فرهنگی فراهم شود.

روایت شهید املاکی با جمع‌آوری خاطرات همرزمان شکل گرفت

وی با اشاره به تولید فیلم «جانشین» درباره سردار شهید حسین املاکی گفت: حدود یک سال پیش، به همراه جمعی از مسئولان و فعالان حوزه روایتگری درباره ساخت این اثر گفت‌وگوهایی انجام شد و تأکید کردیم که در روایت زندگی شهید املاکی باید به شاخصه‌های اصلی شخصیت این شهید توجه شود.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس ادامه داد: برای تولید این اثر، کتاب‌ها و منابع موجود درباره شهید املاکی در اختیار عوامل فیلم قرار گرفت تا فیلمنامه بر اساس روایت‌های مستند و واقعی شکل بگیرد.

وی افزود: پس از بررسی منابع موجود مشخص شد که برای تکمیل روایت، نیازمند گفت‌وگو با افراد بیشتری هستیم؛ به همین دلیل با حدود ۸۰ نفر از افرادی که با شهید ارتباط داشتند تماس گرفته شد و خاطرات و روایت‌های آنان جمع‌آوری شد.

بایرامی با بیان اینکه این روایت‌ها در شکل‌گیری فیلمنامه فیلم «جانشین» مؤثر بوده است، گفت: مجموعه‌ای از این خاطرات در کنار اسناد و کتاب‌های موجود مورد استفاده قرار گرفت تا بخشی از زندگی و شخصیت شهید املاکی در قالب اثر سینمایی روایت شود.

خاطرات رزمندگان لنگرود همچنان نیازمند ثبت و تدوین است

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان لنگرود در حوزه ثبت خاطرات دفاع مقدس اظهار کرد: در این شهرستان در مقطعی با همت سردار شهید حق بین، مجموعه‌ای از خاطرات رزمندگان جمع‌آوری شد و امروز نیز لازم است این روند ادامه پیدا کند.

رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس افزود: باید رزمندگان و راویان را گرد هم آورد و از روایت‌ها و خاطرات آنان برای تولید متن‌های جدید استفاده کرد؛ چراکه این خاطرات منابع ارزشمندی برای ادبیات، سینما، تئاتر و سایر حوزه‌های هنری هستند.

وی با قدردانی از انجمن راویان شهرستان لنگرود و فعالانی که در این جلسات حضور دارند، گفت: چنین نشست‌هایی می‌تواند زمینه‌ای برای اصلاح، تکمیل و غنی‌تر شدن روایت‌های مربوط به شهدا و رزمندگان باشد.

«پامچال‌ها نمی‌میرند» بخشی از زندگی شهدای معلم لنگرود را روایت می‌کند

بایرامی با اشاره به کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند» اظهار کرد: این اثر حاصل تلاش و پیگیری خانم دکتر سیده نسا هاشمیان، همسر شهید و جمعی از فعالان حوزه روایتگری است که با حوصله و دقت مراحل مختلف تدوین و تکمیل متن را دنبال کردند.

بایرامی تصریح کرد: طبیعی است که این کتاب تمام زندگی شهدا را دربرنمی‌گیرد، اما توانسته است بخشی از زندگی و مجاهدت‌های این شهدا را ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار کند.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره هشت شهید معلم شهرستان لنگرود تصریح کرد: ثبت چنین روایت‌هایی باید استمرار داشته باشد تا خاطرات و سیره شهدا در قالب‌های مختلف فرهنگی و هنری به نسل‌های آینده منتقل شود.