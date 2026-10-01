کتاب «پامچال ها نمی میرند» در لنگرود رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه مراسم رونمایی از کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند» به قلم سیده نسا هاشمیان در اداره آموزش و پرورش لنگرود با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، راویان دفاع مقدس و فعالان فرهنگی برگزار شد.

این کتاب به روایت زندگی هشت شهید معلم شهرستان لنگرود می‌پردازد و نویسنده در آن تلاش کرده است با بهره‌گیری از خاطرات خانواده‌ها و همرزمان شهدا، ابعاد مختلف زندگی، منش اخلاقی و سیره این شهیدان را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

این کتاب حاصل روایت و خاطرات خانواده‌های شهداست

سیده نسا هاشمیان، نویسنده کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند»، در این مراسم با قدردانی از حضور خانواده‌های شهدا و حاضران اظهار کرد: حضور و همراهی شما برای من بسیار ارزشمند و مشوق ادامه این مسیر بود.

وی با قدردانی از نشر سریر و مجموعه حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و به‌ویژه سردار عباس بایرامی افزود: اگر حمایت و توجه این مجموعه نبود، شاید این اثر به این زودی به سرانجام نمی‌رسید.

هاشمیان همچنین از کانون راویان دفاع مقدس لنگرود و اعضای آن قدردانی کرد و گفت: دوستان این مجموعه در مراحل مختلف تهیه کتاب، به‌ویژه در جمع‌آوری روایت‌های صوتی و تصویری و دسترسی به راویان و خانواده‌های شهدا، همراهی زیادی با من داشتند.

وی با اشاره به روند نگارش کتاب بیان کرد: من احساس می‌کنم این کتاب را ننوشته‌ام، بلکه روایت شهدا را گردآوری و سامان داده‌ام؛ چراکه هنگام نگارش هر یک از بخش‌ها، مطالب و کلمات به شکلی روان در ذهنم شکل می‌گرفت.

شهدا هنوز هم معلم نسل‌های جدید هستند

نویسنده «پامچال‌ها نمی‌میرند» با بیان اینکه روایت زندگی هشت شهید معلم کار ساده‌ای نبوده است، گفت: خاطراتی که خانواده‌ها در اختیار من قرار دادند، بخش مهمی از این اثر را شکل داد و برای تدوین آنها باید سال‌ها زندگی این عزیزان و روایت‌های باقی‌مانده از آنان را با دقت بررسی می‌کردم.

وی افزود: در برخی موارد، مرور خاطرات برای همسران و خانواده‌های شهدا بسیار دشوار بود و با اشک و اندوه همراه می‌شد، اما ثبت این روایت‌ها برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری بود.

هاشمیان با اشاره به تأثیر روایت شهدا بر نسل جوان اظهار کرد: روز گذشته در جمع گروهی از جوانان در پارک ملت رشت، بخشی از این روایت‌ها را بیان کردم و پس از پایان برنامه، تعدادی از جوانان درباره مطالب مطرح‌شده گفت‌وگو کردند که نشان می‌دهد روایت درست و صادقانه از زندگی شهدا همچنان می‌تواند بر مخاطب اثر بگذارد.

وی تأکید کرد: این هشت شهید معلم، با وجود گذشت سال‌ها از شهادتشان، همچنان برای نسل‌های جدید نقش معلم دارند و سیره و رفتار آنها می‌تواند به عنوان الگوی عملی معرفی شود.

روایت‌های کتاب از دل پژوهش و جست‌وجوی اسناد تاریخی شکل گرفت

هاشمیان با اشاره به یکی از یافته‌های پژوهشی خود در جریان تدوین کتاب بیان کرد: در بررسی زندگی شهید کریم مرادمند مشخص شد مادر این شهید، فرزند یک شهید بوده است و پدربزرگ او نیز در جریان بمباران پادگان رشت در دوران جنگ جهانی دوم به شهادت رسیده است.

وی افزود: برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، اسناد و اطلاعات تاریخی مربوط به آن واقعه را پیگیری کردم و حتی درباره محل دفن مادر شهید و جزئیات مربوط به این حادثه تحقیق انجام شد.

نویسنده کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند» ادامه داد: در جریان این تحقیقات، بخشی از تاریخ کمتر روایت‌شده گیلان نیز برای من روشن شد و تلاش کردم این بخش از روایت را در کتاب ثبت کنم.

وی با اشاره به برگزاری نشست‌های تاریخ‌نگاری گیلان در حوزه هنری استان گفت: در یکی از این نشست‌ها نیز موضوع بمباران رشت و برخی دیگر از مناطق گیلان در آن دوره مورد بررسی قرار گرفت و برای من جالب بود که بخشی از اطلاعاتی که در جریان پژوهش کتاب به آن رسیده بودم، با روایت‌های تاریخی موجود تطبیق داشت.

نام «پامچال‌ها نمی‌میرند» از ویژگی‌های این گل و سیره شهدا الهام گرفته است

هاشمیان درباره چرایی انتخاب عنوان کتاب اظهار کرد: «پامچال» برای من بار معنایی عمیقی دارد؛ این گل در دامنه‌های کوهستانی گیلان می‌روید و در رنگ‌های مختلف دیده می‌شود و هر یک از شهدا نیز ویژگی‌ها و جلوه‌های خاص خود را دارند.

وی افزود: پامچال از گل‌هایی است که خبر آمدن بهار را می‌دهد و نماد آغاز دوباره، سرزندگی، امید و رویش است؛ از سوی دیگر، این گل در دل سرما جوانه می‌زند و در برابر سختی و یخبندان مقاومت می‌کند.

نویسنده کتاب ادامه داد: پامچال مانند گلی نیست که برای رشد نیازمند مراقبت دائمی باغبان باشد، بلکه در میان خاک، سنگ، خاشاک و شرایط دشوار می‌روید و دوباره در فصل مناسب سر از خاک بیرون می‌آورد.

هاشمیان تصریح کرد: این ویژگی‌ها برای من با سیره شهدا تناسب داشت؛ شهدا نیز در شرایط سخت ایستادگی کردند و با شهادت از میان نرفتند، بلکه راه و آرمانشان همچنان ادامه دارد.

هاشمیان در پایان با اشاره به آموزه‌های اخلاقی شهدا تصریح کرد: هر یک از این شهدا درس‌های مختلفی به من آموختند و تلاش کردم این ویژگی‌ها را در کتاب منعکس کنم تا نسل‌های آینده نیز بتوانند از سیره و رفتار آنان درس بگیرند.