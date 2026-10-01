https://mehrnews.com/x3dcS5 ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ کد مطلب 6964961 استانها گیلان استانها گیلان ۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۳۲ دویست و پانزدهمین شب حماسه سازی لنگرودی ها در میدان لنگرود- میدان انقلاب لنگرود امشب شاهد دویست و پانزدهمین حماسه حضور مردم این شهر بود. دریافت 8 MB فیلم: فاطمه نخستین کد مطلب 6964961 کپی شد مطالب مرتبط حضور دویستوپانزدهم مردم آستانه اشرفیه در تجمعات؛ «در میدان میمانیم» روایت مهر از دویست و پانزده شب ایستادگی مردم رشت در میدان حجت الاسلام تاج: یاری امام زمان(عج) با اصلاح رفتار و تقوا محقق می شود کتاب «پامچال ها نمی میرند» در لنگرود رونمایی شد امام جمعه لنگرود: حفظ امنیت نیازمند مشارکت عمومی است سردار بایرامی: دفاع مقدس نیازمند روایتهای دقیق و ماندگار است گلشن: ۱۰ هزار میلیارد تومان برای پروژههای عمرانی لنگرود هزینه شده است برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور شهرستان لنگرود
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