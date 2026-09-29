به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گیلان با تنوع اقلیمی، خاکهای متفاوت و ارقام گوناگون، مجموعهای از مناطق شالیزاری را در خود جای داده که هرکدام در کشت یک یا چند رقم برنج شهرت دارند. آستانه اشرفیه، رشت، لنگرود و رودسر از جمله مناطقی هستند که نامشان با برنج باکیفیت گره خورده است. با این حال، نمیتوان هیچ یک را به طور قطعی بهترین دانست؛ زیرا کیفیت نهایی محصول به رقم، شرایط زمین، زمان برداشت و شیوه فرآوری بستگی دارد. در این فرصت، مناطق اصلی کشت برنج گیلان را بررسی میکنیم و نشان میدهیم چرا ارزیابی محصول نهایی مهمتر از تکیه بر نام شهر است.
چرا شرایط گیلان برای کشت برنج مناسب است؟
گیلان یکی از مساعدترین اقلیمهای ایران برای کشت برنج است. رطوبت بالای هوا، بارش مناسب، نسیمهای دریای خزر و شبکه گسترده رودخانهها و انهار سنتی، شرایطی فراهم کرده که شالیزارها بدون تنش آبی جدی رشد کنند.
همچنین، خاکهای آبرفتی دلتای سفیدرود و اراضی جلگهای، مواد آلی و عناصر غذایی کافی برای تغذیه گیاه دارند. علاوه بر این، اختلاف دما در طول دوره رشد( بهویژه در مناطق کوهپایهای) بر شکلگیری عطر و کیفیت دانه اثر میگذارد.
عامل مهم دیگر، تجربه چند صدساله کشاورزان گیلانی است. دانش بومی در انتخاب رقم متناسب با زمین، مدیریت آبیاری، زمان نشاکاری و برداشت، در طول نسلها منتقل شده و نقش مهمی در کیفیت محصول دارد. به همین دلیل، دو زمین مجاور نیز میتوانند محصولی با کیفیت متفاوت تولید کنند. اقلیم و خاک بستر کیفیت را میسازند، اما مهارت کشاورز و مدیریت مزرعه تعیینکننده نتیجه نهایی است.
کدام شهرهای گیلان به برنج با کیفیت مشهورند؟
بررسی بهتر شهرها در این بخش، به شما کمک میکند تفاوت ارقام، اقلیم و شیوه تولید را بهتر بفهمید و انتخاب برنج را فقط به نام شهر محدود نکنید.
آستانه اشرفیه
آستانه اشرفیه یکی از شناخته شدهترین مناطق برنج گیلان است. این شهرستان با قرار گرفتن در حاشیه سفیدرود و خاک حاصلخیز، در کشت ارقامی مانند هاشمی، صدری و دمسیاه شهرت دارد. برنج هاشمی این منطقه معمولا عطر مطبوع و کیفیت پخت مطلوبی دارد و بازار گستردهای در کشور دارد.
رشت و مناطق پیرامونی
رشت و مناطق پیرامونی آن هم از قطبهای مهم شالیکاری گیلان هستند. برنج هاشمی نخستینبار در روستای چاپارخانه در اطراف رشت شناسایی شد و امروزه بخش قابلتوجهی از شالیزارهای این منطقه به کشت آن اختصاص دارد. رشت در کشت رقم دمسیاه، برنجی کمبازده اما خوشعطر، نیز جایگاه ویژهای دارد.
لنگرود و رودسر
لنگرود و رودسر در شرق گیلان اقلیم مرطوبتر و زمینهایی با ویژگیهای متفاوت دارند. برنج هاشمی این منطقه کیفیت خوبی دارد و گزینهای متعادل از نظر قیمت و کیفیت شناخته میشود. ارقام محلی و بومی نیز در این مناطق کشت میشوند و هرکدام طرفداران خود را دارند.
آیا نام شهر برای تشخیص کیفیت برنج کافی است؟
پاسخ این سوال منفی است؛ چون نام شهر تنها یک نشانه جغرافیایی است و به تنهایی تضمینکننده کیفیت نخواهد بود. عوامل متعددی در کیفیت نهایی برنج نقش دارند که مهمترین آنها رقم کشت شده است. دو کشاورز در یک روستا میتوانند ارقام متفاوتی بکارند و محصولی با عطر، طعم و رفتار پخت متفاوت عرضه کنند.
همچنین خلوص رقم نیز اهمیت دارد و اگر بذر اولیه مخلوط یا نامرغوب باشد، محصول نهایی یکدست نخواهد بود. در کنار این دو مورد، موارد زیر هم بر کیفیت نهایی تاثیر دارند:
مرحله بوجاری و حذف ناخالصی، درصد شکستگی دانه را کاهش میدهد و کیفیت ظاهری را بهبود میبخشد.
برداشت زودهنگام یا دیرهنگام میتواند بر عطر و کیفیت پخت اثر منفی بگذارد.
خشک کردن اصولی و نگهداری در شرایط مناسب رطوبت و دما، از افت کیفیت جلوگیری میکند.
برای رستوران، برنج کدام منطقه مناسبتر است؟
بدون شک میدانید که انتخاب برنج برای رستوران با انتخاب خانگی تفاوت اساسی دارد. در رستوران، تنها عطر و طعم مهم نیست؛ بلکه ثبات کیفیت در طول زمان، رفتار پخت یکنواخت و امکان تأمین مجدد از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین خاطر، یک رستوران نمیتواند هر هفته با تغییر کیفیت برنج روبهرو شود؛ زیرا این تغییر مستقیما بر تجربه مشتری اثر میگذارد.
بنابراین، فعالان حوزه غذا باید علاوه بر محل کشت، به سابقه تأمینکننده، یکدستی محصول در محمولههای مختلف و امکان نمونهبرداری و تست پخت توجه کنند. همکاری با تأمینکنندهای که بتواند برنجی با مشخصات ثابت و قابل تکرار ارائه دهد، برای رستورانها ارزش بیشتری از انتخاب یک منطقه مشهور دارد.
در این زمینه، بررسی گزینههایی مانند خرید بهترین برنج رستوران از گلسو میتواند به انتخاب آگاهانهتر کمک کند؛ زیرا معیارهایی مانند ثبات پخت، جذب آب و کیفیت دانه در کنار مبدا جغرافیایی به راحتی قابل بررسی خواهد بود. ضمنا فراموش نکنید که برای رستوران، بهترین خرید آن گزینهای است که مسیر خرید محصولی باکیفیت، با درصد شکستگی پایین و رفتار پخت قابل پیشبینی را هموار کند.
چگونه برنج اصل گیلان را انتخاب کنیم؟
برای اطمینان از کیفیت، خرید از عرضهکننده معتبر نخستین گام است. تأمینکنندهای که منشأ محصول را میشناسد و درباره رقم، زمان برداشت و شیوه فرآوری اطلاعات شفاف ارائه میدهد، قابلاعتمادتر است. در کنار این مسئله مهم، موارد زیر را هم به یاد بسپارید:
بررسی یکدستی دانهها نشان میدهد محصول مخلوط یا دستچینشده نیست.
عطر خام برنج پیش از پخت نیز یکی از نشانههای کیفیت است؛ هرچند عطر به تنهایی کافی نیست.
درصد شکستگی دانه را میتوان با چشم ارزیابی کرد و نسبت پایینتر آن معمولا مطلوبتر است.
در نهایت، انجام تست پخت پیش از خرید عمده توصیه میشود؛ زیرا رفتار برنج در پخت، میزان جذب آب و کیفیت دانه پس از پخت، تصویر دقیقتری از محصول ارائه میدهد.
جمعبندی
نهایتا، جواب دادن به این سوال که بهترین برنج ایرانی برنج کدام شهر است به راحتی انجام نخواهد شد. دیدیم که آستانه اشرفیه، رشت، لنگرود و رودسر هرکدام در کشت ارقام کیفی جایگاه خود را دارند. اما کیفیت نهایی به رقم، خلوص بذر، زمان برداشت، خشک کردن و نگهداری وابسته است. برای تجربه بهتر در خرید باید ارزیابی محصول نهایی و ثبات تأمین را در نظر بگیرید که معیار قابلاعتمادتری از تکیه بر نام یک منطقه است.
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