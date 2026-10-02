امام جمعه لنگرود: حفظ امنیت نیازمند مشارکت عمومی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته لنگرود با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان متقی همواره به دنبال رشد و پیشرفت است و تلاش می‌کند روز امروزش از روز گذشته پربارتر، معنوی‌تر و نورانی‌تر باشد.

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه جن، افزود: قرآن کریم برای هدایت انسان به مسیر رشد و سیر الی‌الله نازل شده است و انسان باید هنگام شنیدن آیات قرآن، همانند گروهی از جنیان که قرآن را شنیدند و گفتند «إنا سمعنا قرآناً عجباً یهدی إلی الرشد فآمنا به»، تحت تأثیر هدایت و پیام آن قرار گیرد.

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه تقوا باید در رفتار و اخلاق انسان نمود پیدا کند، گفت: امیرالمؤمنین(ع) در خطبه ۱۹۳ نهج‌البلاغه، انسان متقی را «حاضراً معروفاً غائباً منکراً» معرفی می‌کند؛ یعنی خوبی‌ها و فضائل در وجود او حاضر و منکرات از وجودش غایب باشد.

انسان متقی باید منشأ خیر برای دیگران باشد

حجت الاسلام نقوی ادامه داد: اگر در وجود انسان بخل، حسادت، تکبر، تحقیر دیگران و بدگمانی حاضر باشد، باید در تقوای خود بازنگری کند؛ اما اگر تواضع، حسن‌ظن، دلسوزی و محبت نسبت به دیگران در وجود او حاضر باشد، می‌توان گفت در مسیر تقوا حرکت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت خیرخواهی و کمک به دیگران، تصریح کرد: انسان با تقوا «مقبل خیر و مدبر شر» است؛ یعنی خیر او به دیگران روی می‌آورد و شر او متوجه دیگران نمی‌شود. جامعه ایمانی نیز باید بر پایه خیرخواهی، کمک، گذشت و عفو شکل بگیرد و اجازه ندهیم خودخواهی، دنیاپرستی و اختلاف در میان مؤمنان رشد کند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، خاطرنشان کرد: آن حضرت نسبت به اختلاف مالی میان دو نفر از شیعیان حساس بودند و حتی برای پایان دادن به اختلاف، کمک مالی اختصاص می‌دادند تا میان مؤمنان نزاع و درگیری شکل نگیرد.

حجت الاسلام نقوی افزود: گذشت و مدارا باید در روابط میان برادران، خواهران، دوستان، اقوام و مؤمنان مورد توجه قرار گیرد و این سخن که انسان باید به هر قیمتی حق خود را بگیرد، در روابط میان مؤمنان معنا ندارد؛ البته در برابر ظلم و استکبار باید ایستادگی کرد.

جامعه ایمانی به اخلاق نرم و دلجویی از دیگران نیاز دارد

وی در خطبه دوم با سفارش مجدد نمازگزاران به تقوای الهی، گفت: انسان‌های باتقوا در دنیا اهل امنیت و آرامش هستند و در آخرت نیز خداوند آنان را در مقام امن قرار می‌دهد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به اهمیت نرم‌خویی، بیان کرد: انسان باتقوا «لین‌قول» است؛ یعنی سخن و رفتار او با دیگران نرم و همراه با محبت است. حتی در هنگام کمک به دیگران نیز نباید با سخن یا رفتاری موجب رنجش و تحقیر آنان شویم.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به سیره امام سجاد(ع) در کمک به نیازمندان، گفت: آن حضرت هنگام کمک کردن، دست خود را پایین‌تر قرار می‌داد تا فرد نیازمند دستش را بالاتر بگذارد و می‌فرمود آن شخص بر من منت دارد، نه اینکه من بر او منت داشته باشم.

وی با بیان اینکه دین اسلام، دین محبت، دلسوزی و رعایت کرامت انسان‌هاست، افزود: انسان نباید پس از خطا صرفاً به زبان توبه کند، بلکه باید در رفتار خود نیز تغییر ایجاد کند و برای جبران اشتباهات گذشته گام بردارد.

اقامه نماز باید به یک مسئولیت عمومی در جامعه تبدیل شود

امام جمعه لنگرود با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به سی‌وسومین اجلاس سالانه نماز، اظهار کرد: در این پیام بر مسئولیت مضاعف ائمه جمعه و جماعات، مساجد، خانواده‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و رسانه‌ها نسبت به مسئله نماز تأکید شده است.

حجت الاسلام نقوی با بیان اینکه در زمینه اقامه نماز در جامعه نیازمند تلاش بیشتری هستیم، تصریح کرد: نماز صرفاً خواندن نماز نیست، بلکه باید اقامه نماز در جامعه مورد توجه قرار گیرد. امروز به برکت خون شهدا و مجاهدت‌های صورت‌گرفته، ظرفیت‌های لازم برای اقامه نماز در مساجد، مدارس، نمازهای جمعه و اجتماعات مؤمنانه وجود دارد.

وی ادامه داد: نماز پشتوانه مستحکم و مستمر انسان در مبارزه با شیطان نفس و دشمنان بیرونی است و اگر می‌خواهیم در برابر دشمن درون و بیرون قدرت داشته باشیم، باید به نماز توجه جدی کنیم.

امام جمعه لنگرود با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت نماز، گفت: نباید به صرف انجام نماز اکتفا کنیم، بلکه باید برای افزایش حضور قلب و توجه در نماز تلاش کنیم و پیش از نماز، زمانی را برای آرام شدن، استغفار و توجه به خداوند اختصاص دهیم.

حفظ امنیت نیازمند مشارکت عمومی و رعایت مسئولیت‌های اجتماعی است

حجت الاسلام نقوی در ادامه با گرامیداشت هفته فراجا، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای انتظامی قدردانی کرد و افزود: امنیت رکن اساسی زندگی اجتماعی است و نیروهای انتظامی در کنار سایر دستگاه‌ها مسئولیت مهمی در برقراری، حفظ و تقویت نظم و امنیت دارند.

وی با بیان اینکه تأمین امنیت تنها وظیفه نیروهای انتظامی نیست، تصریح کرد: همه مردم باید برای تحقق نظم و امنیت همکاری کنند و بخشی از مسئولیت‌های مربوط به حفظ اموال، منازل، مغازه‌ها و وسایل نقلیه خود را بر عهده بگیرند تا نیروهای انتظامی بتوانند با تمرکز بیشتری به مأموریت‌های اصلی خود بپردازند.

امام جمعه لنگرود با اشاره به ابعاد مختلف امنیت، گفت: امنیت تنها به مسائل انتظامی محدود نمی‌شود و امنیت روانی و اخلاقی جامعه نیز اهمیت دارد. همه افراد جامعه حق دارند در محیطی امن زندگی کنند و هیچ‌کس نباید با رفتار خود امنیت روانی دیگران را خدشه‌دار کند.

حجت الاسلام نقوی با تأکید بر اهمیت صیانت از ارزش‌های اجتماعی، اظهار کرد: مسئله عفاف و حجاب صرفاً یک موضوع شرعی نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و ارزشی است و بی‌توجهی به آن می‌تواند به امنیت جامعه و خانواده آسیب وارد کند.

خروج نظامیان آمریکا از عراق پایان نفوذ این کشور نیست

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خروج نظامیان آمریکا از عراق، این موضوع را از تحولات مهم منطقه دانست و گفت: خروج نظامیان آمریکایی از عراق پس از سال‌ها حضور، به واسطه مقاومت مردم این کشور رقم خورد و باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه پایان حضور نظامی آمریکا به معنای پایان نفوذ این کشور نیست، افزود: ملت عراق باید نسبت به تلاش‌های آمریکا برای حفظ نفوذ خود هوشیار باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که آمریکا با خروج نظامی لزوماً از دخالت و نفوذ دست نمی‌کشد.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران، تصریح کرد: آمریکا پس از پیروزی انقلاب اسلامی از ایران خارج شد، اما تلاش‌های خود برای نفوذ، فتنه‌انگیزی و فشار علیه ملت ایران را ادامه داد.

وی با بیان اینکه حضور آمریکا در منطقه امنیت به همراه نداشته است، گفت: ملت‌های منطقه به این باور رسیده‌اند که حضور آمریکا موجب تأمین امنیت آنها نشده و مقاومت می‌تواند زمینه اخراج نیروهای بیگانه از منطقه را فراهم کند.

امام جمعه لنگرود همچنین با اشاره به اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا درباره آمادگی ایران برای تسلیم شدن، اظهار کرد: ملت ایران در برابر خداوند تسلیم است، اما در برابر مستکبران و دشمنان ایستادگی می‌کند و در برابر فشار و زیاده‌خواهی دشمن تسلیم نخواهد شد.