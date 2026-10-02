حجت الاسلام تاج: یاری امام زمان(عج) با اصلاح رفتار و تقوا محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود تاج لنگرودی شامگاه جمعه در مراسم «جمعه‌های مهدوی» که در مسجد صاحب‌الزمان(عج) آنسرمحله برگزار می شود، با تأکید بر ضرورت توجه به مفهوم واقعی یاری امام زمان(عج)، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مصادیق یاری امام عصر(عج)، آن است که انسان خود اهل تقوا و عمل به آموزه‌های دینی باشد.

وی با اشاره به اینکه انسان پیش از دعوت دیگران به تقوا باید خود در این مسیر گام بردارد، افزود: اگر امام زمان(عج) برای گسترش تقوا، عدالت و زندگی مبتنی بر اعتدال ظهور می‌کند، هر فرد باید به اندازه خود بار مسئولیت را از دوش امام بردارد و برای اصلاح خویش تلاش کند.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با بیان اینکه نخستین گام در این مسیر شناخت صفات اهل تقوا است، گفت: انسان باید خود را در ترازوی حسابرسی قرار دهد و ببیند چه میزان از صفات متقین را دارد و برای رسیدن به جایگاه اهل تقوا چه اندازه فاصله دارد.

قرآن ایمان به غیب را از صفات اهل تقوا معرفی می‌کند

وی با اشاره به آیات ابتدایی سوره مبارکه بقره بیان کرد: خداوند در معرفی اهل تقوا می‌فرماید «الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ»؛ بنابراین ایمان به غیب یکی از صفات اهل تقواست و اعتقاد به خدا، آخرت، عالم برزخ، ملائکه و امام زمان(عج) در این چارچوب قرار می‌گیرد.

استاد حوزه با بیان اینکه امام زمان(عج) در دوران غیبت از انسان‌ها غافل نیست، تصریح کرد: ایمان به حضور و نظارت امام عصر(عج) باید در رفتار روزمره انسان اثر بگذارد و او را در معاملات، کسب‌وکار، گفتار، نگاه و رفتار از گناه دور کند.

وی با اشاره به روایتی درباره اطلاع امام صادق(ع) از رفتار پنهانی فردی، ادامه داد: ایمان به غیب زمانی اثرگذار است که انسان بداند حتی اگر دیگران رفتار او را نبینند، خداوند متعال و اولیای الهی از اعمال او آگاه هستند.

اقامه نماز از نشانه‌های عملی اهل تقواست

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به ادامه آیات سوره بقره و ویژگی اهل تقوا، گفت: خداوند اهل تقوا را کسانی معرفی می‌کند که نماز را برپا می‌دارند و از آنچه روزی آنان شده انفاق می‌کنند.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت فردی مدعی یاری امام زمان(عج) باشد اما در ابتدایی‌ترین وظایف دینی خود جدیت نداشته باشد؛ یاری امام عصر(عج) باید در سبک زندگی و عمل انسان نمود پیدا کند.

استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه محبت اهل‌بیت(ع) باید با عمل همراه باشد، اظهار کرد: کسی که خود را منتظر و یار امام زمان(عج) می‌داند، باید در عمل نیز برای اصلاح رفتار، اقامه نماز و رعایت تقوا تلاش کند.

یقین به آخرت انسان را از نزدیک شدن به گناه بازمی‌دارد

وی «یوقنون بالآخره» را از دیگر ویژگی‌های اهل تقوا دانست و عنوان کرد: یقین به آخرت، انسان را نسبت به نتیجه اعمال خود هوشیار می‌کند و اجازه نمی‌دهد به آسانی به سمت گناه حرکت کند.

حجت الاسلام تاج لنگرودی با اشاره به اینکه یقین از گوهرهای ارزشمند ایمانی است، گفت: اگر انسان نسبت به قیامت یقین داشته باشد، رفتار او با کسی که صرفاً احتمال وجود آخرت را می‌دهد متفاوت خواهد بود و همین یقین می‌تواند بسیاری از رفتارهای انسان را اصلاح کند.

وی با نقل روایتی درباره فردی که بر اثر یقین به بهشت و جهنم، آثار آن را در زندگی خود احساس می‌کرد، افزود: توجه واقعی به آخرت باید در رفتار انسان اثر بگذارد و او را از گناه و تعدی به حقوق دیگران بازدارد.

یاد امام زمان(عج) باید از محافل مهدوی به متن زندگی برسد

حجت الاسلام تاج لنگرودی با تأکید بر اینکه یاد امام زمان(عج) نباید محدود به حضور در مجالس و محافل مهدوی باشد، خاطرنشان کرد: انسان باید در معاملات، روابط اجتماعی، گفتار، نگاه و حتی در خلوت خود نیز حضور و نظارت امام عصر(عج) را مورد توجه قرار دهد.

وی با اشاره به حکایتی از شیخ محمدتقی بافقی، گفت: اهل تقوا در سخت‌ترین شرایط نیز وظیفه خود را فراموش نمی‌کنند و در مسیر انجام تکلیف الهی استقامت دارند.

استاد حوزه با بیان اینکه امام زمان(عج) از حال شیعیان و ارادتمندان خود غافل نیست، افزود: ما فراموش نمی‌شویم، اما غفلت و فراموشی از سوی خود انسان می‌تواند مانع حرکت او در مسیر بندگی شود.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت تلاش برای کسب تقوا، گفت: منابع شناخت صفات اهل تقوا در قرآن کریم، خطبه متقین امیرالمؤمنین(ع) و احادیث اهل‌بیت(ع) در اختیار ماست و اگر می‌خواهیم یار امام زمان(عج) باشیم، باید با جدیت در مسیر شناخت و عمل به این صفات گام برداریم.