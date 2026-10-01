به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا احمدیان معاون سازمان اداری و استخدامی با اشاره به مطالبات چندساله نیروهای شرکتی اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم سازمان اداری و استخدامی، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی است که در گام نخست، ثبت و یکپارچه‌سازی اطلاعات این نیروها و فراهم‌کردن مقدمات پرداخت متمرکز حقوق و مزایا دنبال می‌شود.

بر اساس اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، وی افزود: سامانه جمع‌آوری اطلاعات نیروهای شرکتی در دو هفته اخیر راه‌اندازی شده و دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی خود و شرکت‌های طرف قرارداد را در این سامانه ثبت و به‌روزرسانی کنند.

️احمدیان ادامه داد: یکی از دغدغه‌های نیروهای شرکتی، اطمینان از ثبت اطلاعاتشان توسط دستگاه اجرایی محل خدمت بود. به همین منظور و با تأکید رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، فرم خوداظهاری نیروهای شرکتی در درگاه مشارکت الکترونیک راه‌اندازی شده است تا امکان ارتباط مستقیم این نیروها با سازمان و ثبت اطلاعات آنها فراهم شود.

ثبت اطلاعات از طریق درگاه مشارکت الکترونیک

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: نیروهای شرکتی می‌توانند از طریق لینکی که سازمان اداری و استخدامی منتشر کرده یا از طریق درگاه خدمات یکپارچه دولت (my.gov.ir) به فرم خوداظهاری مراجعه و اطلاعات خود را ثبت کنند.

وی درباره اطلاعات مورد نیاز در این فرم توضیح داد: دستگاه محل خدمت، سابقه بیمه، نام شرکت طرف قرارداد، کد کارگاه، مدت سابقه فعالیت در دستگاه و همچنین دغدغه‌ها، پیشنهادها و چالش‌های احتمالی از جمله اطلاعاتی است که نیروهای شرکتی می‌توانند در این فرم ثبت کنند.

احمدیان تأکید کرد: اطلاعات ثبت‌شده در سازمان اداری و استخدامی جمع‌آوری می‌شود و پس از ثبت اطلاعات توسط دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات خوداظهاری افراد با اطلاعات ثبت‌شده در دستگاه محل خدمت تطبیق داده خواهد شد.

وی افزود: در صورت وجود مغایرت، دستگاه اجرایی موظف است در چارچوب فرایندی که سازمان اداری و استخدامی اعلام می‌کند، نسبت به مغایرت ایجادشده پاسخ و توضیح لازم را ارائه کند.

مهلت دستگاه‌ها برای ثبت اطلاعات

احمدیان با اشاره به زمان‌بندی اجرای این طرح گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند اطلاعات نیروهای شرکتی خود را در سامانه بارگذاری کنند و پس از آن، فرایند بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات توسط سازمان اداری و استخدامی آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: در صورت همکاری مؤثر دستگاه‌های اجرایی، مدیران منابع انسانی و ذی‌حسابان و پایبندی آنها به زمان‌بندی اعلام‌شده، تلاش می‌کنیم مقدمات پرداخت متمرکز به نیروهای شرکتی از همین مهرماه عملیاتی شود.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت تأکید کرد: اجرای این طرح به همکاری دستگاه‌های اجرایی وابسته است و سازمان اداری و استخدامی تلاش خواهد کرد از کوتاهی یا جدی نگرفتن این فرایند توسط دستگاه‌ها جلوگیری کند تا پروژه ثبت و ساماندهی اطلاعات نیروهای شرکتی به شکل مؤثر پیش برود.

احمدیان با اشاره به ادامه فرایند پس از ثبت اطلاعات گفت: پس از تکمیل اطلاعات و انجام فرایند تطبیق و صحت‌سنجی، نتیجه ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از طریق پیامک به آنها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی درباره برنامه‌های بعدی سازمان برای نیروهای شرکتی نیز گفت: پس از جمع‌آوری و بررسی اطلاعات و یکپارچه‌شدن فرایند پرداخت، برنامه‌های بعدی سازمان بر اساس اطلاعات دقیق و مقتضیات نظام اداری کشور طراحی و اجرا خواهد شد.

ارسال نام کاربری و رمز عبور به دستگاه‌های اجرایی

احمدیان همچنین درباره فرایند ثبت اطلاعات توسط دستگاه‌ها گفت: برای حدود سه هزار و صد دستگاه در سراسر کشور پیامک حاوی نام کاربری و رمز عبور ارسال شده است و دسترسی سامانه برای بالاترین مقام مالی و اداری دستگاه‌ها و دستگاه‌های شهرستانی مربوطه فراهم شده است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی برای ورود به سامانه و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی خود با مانعی مواجه نیستند و فرایند ثبت اطلاعات نیز پیچیدگی خاصی ندارد.

معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت خاطرنشان کرد: فایل راهنمای ثبت اطلاعات در سامانه قرار گرفته و یک قالب ساده برای بارگذاری اطلاعات طراحی شده است تا دستگاه‌ها بتوانند اطلاعات نیروهای شرکتی را بر اساس ماهیت و نوع شغل آنها در قالب تعیین‌شده بارگذاری کنند.