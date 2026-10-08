به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یگانه، رئیس امور هوش مصنوعی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اجرای «ضوابط ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی از طریق سکوهای بومی» اظهار کرد: هدف از این طرح، نزدیک‌تر کردن خدمات دولت به مردم و فراهم کردن امکان دریافت بخشی از خدمات مورد نیاز شهروندان از طریق سکوهایی است که مردم به‌صورت روزمره از آنها استفاده می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۱۶۲ خدمت از سوی ۴۹ دستگاه اجرایی در هشت حوزه موضوعی شناسایی و برای ارائه از طریق سکوهای بومی تعریف شده است که از این تعداد، ۱۴۰ خدمت در سکوها فعال است؛ ۹۴ خدمت به‌صورت مستقیم و ۴۶ خدمت از طریق لینک در دسترس کاربران قرار گرفته‌اند.

رئیس امور هوش مصنوعی سازمان ادامه داد: گستره این خدمات، بخش مهمی از نیازهای روزمره مردم را پوشش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که خدمات حمایتی و رفاهی با ۴۰ خدمت، خدمات هویتی و شهروندی با ۲۶ خدمت، خدمات زیربنایی با ۲۳ خدمت و حوزه آموزش، مهارت و اشتغال با ۲۰ خدمت، بیشترین سهم را در میان حوزه‌های موضوعی به خود اختصاص داده‌اند.

یگانه با اشاره به تنوع خدمات قابل ارائه در این طرح گفت: خدمات فرهنگی و گردشگری، قضایی و انتظامی، سوخت و انرژی و بهداشت و درمان نیز در این مجموعه قرار دارند و شهروند می‌تواند متناسب با نیاز خود، از خدمات دستگاه‌های مختلف در یک فضای آشنا و در دسترس استفاده کند.

وی افزود: این خدمات صرفا به یک نوع ارتباط میان دولت و مردم محدود نمی‌شود و طیف متنوعی از تعاملات دولت با شهروندان، کسب‌وکارها و سایر دستگاه‌های اجرایی را پوشش می‌دهد. در میان این خدمات، ۷۷ مورد در قالب ارائه خدمت یا ثبت درخواست، ۲۰ مورد در قالب استعلام و ۲ مورد در قالب انجام وظایف مشخص تعریف شده‌اند.

رئیس امور هوش مصنوعی سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه طراحی خدمات بر اساس نیازهای واقعی مردم نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: یکی از رویکردهای مهم در این طرح، نگاه به خدمات دولت از زاویه «لحظه‌های زندگی» مردم است؛ از تولد و دریافت خدمات هویتی تا تحصیل، اشتغال، ازدواج و خانواده، مسکن، سلامت، سفر، بازنشستگی و رفاه و همچنین خدمات قضایی و انتظامی.

یگانه ادامه داد: در حوزه حمایت اجتماعی، یارانه و رفاه ۲۸ خدمت، در حوزه سفر، حمل‌ونقل و گردشگری ۲۹ خدمت، در حوزه پرداخت قبوض، انرژی و خدمات زیربنایی ۲۱ خدمت و در حوزه سلامت، بیمه و درمان نیز ۲۱ خدمت پیش‌بینی شده است. این تنوع نشان می‌دهد که هدف طرح، صرفاً انتقال چند خدمت به سکوهای بومی نیست، بلکه ایجاد مسیرهای ساده‌تر برای دسترسی مردم به طیف گسترده‌ای از خدمات دولت است.

وی همچنین از حضور دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح خبر داد و گفت: وزارت ورزش و جوانان با ۱۱ خدمت، فراجا با ۱۰ خدمت، کمیته امداد امام خمینی(ره) با ۹ خدمت، سازمان هلال احمر و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر هرکدام با ۸ خدمت، شهرداری تهران و شرکت ملی پست نیز با ۸ و ۷ خدمت، از جمله دستگاه‌های پیشرو در ارائه خدمات از طریق سکوهای بومی هستند.

رئیس امور هوش مصنوعی سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: توسعه این خدمات زمانی موفق خواهد بود که دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمت را از نگاه سازمانی خارج کنند و آن را از زاویه نیاز و تجربه مردم ببینند.

بنا بر اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور، یگانه تاکید کرد: ارائه خدمات دولت از طریق سکوهای بومی، در کنار افزایش دسترسی، می‌تواند به ساده‌تر شدن تجربه دریافت خدمت، کاهش مراجعات غیرضروری و توسعه خدمات دیجیتال دولت کمک کند و مسیر حرکت دستگاه‌های اجرایی به سمت ارائه خدمات هوشمند، یکپارچه و مردم‌محور را سرعت ببخشد.