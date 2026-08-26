دولت خدمات خود را هوشمند کند؛ بازطراحی فعالیت ۱۴ دستگاه حیاتی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا احمدیان عصر چهارشنبه در نشست با معاونان، مدیران و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران، تحول در نظام اداری را نیازمند تغییر در شیوه ارائه خدمات، معماری سازمانی و مدیریت دادهها دانست و اظهار کرد: نقشه راه دولت هوشمند، حکمرانی دادهمحور، معماری سازمانی و چرخه هوشمندسازی از موضوعات جدی در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور است.
وی با بیان اینکه اصلاح نظام اداری یک فرآیند کوتاهمدت نیست، افزود: عقبماندگیهای موجود در نظام اداری عمیق و گسترده است و اصلاح آن به استمرار برنامهها در دولتهای آینده نیاز دارد؛ بنابراین باید این مسیر با جدیت ادامه یابد و نسل جوان نیز در تداوم این تحول نقشآفرینی کند.
اطلاعات ناقص از نیروی انسانی؛ چالش تصمیمگیری
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از مشکلات اساسی نظام اداری را نبود اطلاعات کامل و دقیق از نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار کارمند دولت در سامانهها ثبت شدهاند، اما برآوردها از وجود حدود سه میلیون نیروی شرکتی حکایت دارد که اطلاعات آنها به شکل کامل ثبت نشده است.
احمدیان ادامه داد: نبود تصویر دقیق از وضعیت نیروی انسانی، تصمیمگیری درباره ساختار و توزیع نیرو در دستگاههای اجرایی را با دشواری مواجه میکند.
وی تأکید کرد: افزایش نیروی انسانی دولت الزاماً به معنای افزایش تعداد کارکنان نیست، بلکه مسئله اصلی جانمایی صحیح نیروهاست؛ چراکه در برخی دستگاهها با مازاد نیرو و در بخشهایی با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و باید این عدم تعادل برطرف شود.
مخالفت با تبدیل وضعیت بدون رعایت شایستگی
احمدیان درباره تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیز گفت: تبدیل وضعیت بدون رعایت سازوکارهای شایستگی و عدالت مورد تأیید ما نیست و عدالت در استخدام و ارتقای نیروی انسانی باید به عنوان یکی از اصول اساسی نظام اداری مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین از تغییر رویکرد در ساماندهی ساختار شهرداریها خبر داد و افزود: از امسال شهرداریها باید ساختار، نیروی انسانی و خدمات خود را به تأیید سازمان اداری و استخدامی برسانند.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: این فرآیند در شهرداریهای تهران، البرز و مشهد آغاز شده و باید به سایر شهرداریها نیز گسترش پیدا کند
احمدیان با بیان اینکه خروجی اصلی هر دستگاه اجرایی، خدمت است، اظهار کرد: هر دستگاه بر اساس مأموریتی مشخص شکل گرفته و در نهایت باید خدمات معینی را به مردم، دولت یا بنگاهها ارائه دهد.
وی افزود: باید مشخص شود هر خدمت با چه ساختار سازمانی، نیروی انسانی و فرآیندی ارائه میشود و آیا این ساختار با نیازهای روز جامعه تناسب دارد یا خیر.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور، معماری سازمانی و حکمرانی دادهمحور را دو ورودی مهم چرخه هوشمندسازی دانست و گفت: این مؤلفهها نباید جدا از یکدیگر دیده شوند، بلکه زنجیرهای بههمپیوسته هستند که باید در نهایت به ارائه خدمات بهتر، سریعتر و کارآمدتر منجر شود.
الکترونیکی کردن فرآیندهای قدیمی کافی نیست
احمدیان با تأکید بر ضرورت بازطراحی فرآیندهای ارائه خدمات گفت: صرف الکترونیکی کردن فرآیندهای سنتی به معنای تحول نیست؛ در بسیاری از موارد همان فرآیندهای بروکراتیک گذشته را با همان مراحل و امضاهای غیرضروری، تنها به شکل الکترونیکی اجرا کردهایم.
وی تصریح کرد: ابتدا باید فرآیندها بازطراحی و مراحل زائد حذف شوند و پس از آن هوشمندسازی صورت گیرد.
این مقام مسئول با اشاره به برنامه واگذاری خدمات به پایینترین سطح دستگاهی مبتنی بر تقسیمات کشوری، اجرای این سیاست را نیازمند همکاری جدی دستگاههای اجرایی در استانها دانست.
بازطراحی خدمات ۱۴ دستگاه حیاتی در دستور کار
احمدیان از ابلاغ خدمات حیاتی ۱۴ دستگاه اصلی خبر داد و گفت: این دستگاهها باید برای بازطراحی خدمات خود با سازمان اداری و استخدامی کشور تفاهمنامه منعقد کنند.
وی افزود: رویکرد جدید نظام اداری حرکت از تعدد و پراکندگی خدمات به سمت خدمات محدودتر، شفافتر و استانداردتر است؛ خدماتی که فرآیند ارائه آنها از ابتدا بازطراحی شده باشد.
معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت سازمان اداری و استخدامی کشور در پایان، همکاری دستگاههای استانی را در اجرای برنامه اصلاح نظام اداری ضروری دانست و گفت: موفقیت حکمرانی هوشمند بدون مشارکت دستگاههای اجرایی در استانها امکانپذیر نیست.
احمدیان بر ضرورت تکمیل و ثبت دقیق اطلاعات، بازطراحی فرآیندها و اصلاح شیوه ارائه خدمات تأکید کرد و خواستار نقشآفرینی فعال دستگاههای استانی در مسیر تحول نظام اداری شد.
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