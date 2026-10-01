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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

کاروان تیم ملی فوتبال در حالت استندبای در تهران

کاروان تیم ملی فوتبال در حالت استندبای در تهران

فدراسیون فوتبال برای امضای تفاهم بازی دوستانه با تیم ملی گینه بیسائو منتظر برخی اقدامات جهت سفر کاروان تیم ملی ایران به ترکیه است.

به گزارش خبرنگار مهر، کاروان تیم ملی فوتبال ایران ظهر گذشته پس از تحمل دو شکست در بازی‌های دوستانه مقابل ازبکستان و روسیه به تهران بازگشت تا خود را برای برگزاری سومین بازی دوستانه آماده کند.

این دیدار قرار است مقابل گینه بیسائو برگزار شود اما به دلیل مشکلات پروازی به وجود آمده هنوز مجوزهای لازم برای رفتن به ترکیه و برگزاری بازی با حریف گرفته نشده است.

از این رو مسئولان فدراسیون در حال رایزنی در کشورها برای برگزاری مسابقه هستند تا بتوانند سومین بازی دوستانه در فیفادی جاری را برگزار کنند.

از این رو امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی از بازیکنان حاضر در لیست خواسته است تهران را ترک نکنند تا به محض مشخص شدن وضعیت بازی سوم راهی سفر شده و مقابل حریف آفریقایی بازی کنند.

کد مطلب 6964408

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