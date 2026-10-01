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۹ مهر ۱۴۰۵، ۷:۳۴

در گفتگو بامهر مطرح شد؛

تیم ملی شرایط خوبی ندارد اما کنار رفتن قلعه نویی هم به صلاح نیست

تیم ملی شرایط خوبی ندارد اما کنار رفتن قلعه نویی هم به صلاح نیست

کارشناس فوتبال با بیان اینکه آنقدر بی برنامه بودیم که در دو دیدار دوستانه حرفی برای گفتن نداشتیم گفت: مسئولان ورزش کشور هشدارها را جدی بگیرند.

یداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست تیم ملی برابر روسیه گفت: دیدار دوستانه دوم را هم باختیم تا متوجه شویم تیم ملی تا تیم شدن راه زیادی دارد و با این شرایطی که داریم نباید به قهرمانی در جام ملتهای آسیا امیدوار باشیم. درست است که نتیجه در دیدارهای دوستانه خیلی نمی‌تواند ملاک باشد اما ۵ گل خورده در دو بازی ضعف های تیم ملی ما را نشان داده تا هر چه زودتر به فکر برطرف کردن نقاط ضعف باشیم . ضعف هایی که برطرف شدنی نیستند و همچنان تیم ملی را همراهی می‌کنند. ۹۰ دقیقه مقابل روسیه بازی کردیم اما آرزو به دل ماندیم دقایقی کوتاه مالک توپ و میدان باشیم .ملی پوشان ما کاملا اسیر حریف بودند و حرفی برای گفتن مقابل روسیه نداشتیم.

در تمام خطوط ضعیف بودیم

وی با انتقاد از عملکرد ملی پوشان گفت : در تمام خطوط دچار ضعف بودیم و نتوانستیم بازی خوبی ارائه‌ کنیم. در خط دفاع کاملا اسیر مهاجمان حریف شدیم و آنها به راحتی آب خوردن وارد لایه های دفاعی ما می‌شدند و مدافعان ما بیشتر نظاره گر عملکرد بازیکنان روسیه بودند. در خط هافبک هیچ بازیسازی وجود نداشت و هافبک ها نتوانستند نقش خود را در انتقال توپ ایفا کنند. خط هافبکی سردرگم و ناهماهنگ که کاملا مقهور بازی روس‌ها شده بودند. مهاجمان ما هم ضعیف بودند و نتوانستند چند خطر جدی را بر روی دروازه حریف ایجاد کنند و کاملا تحت کنترل مدافعان روس بودند و نتوانستند برای خود ایجاد موقعیت کنند. در این دیدار می‌توان از ضعف های تیم ملی به عدم شوتزنی پرداخت که در طول ۹۰ دقیقه نتوانستیم چند شوت خطرناک راهی دروازه حریف کنیم. این ضعف ها تیم ملی را در جام ملتهای آسیا دچار درد سر خواهد کرد و باید باز هم حسرت قهرمان شدن داشته باشیم.

تیم ملی شرایط خوبی ندارد اما کنار رفتن قلعه نویی هم به صلاح نیست

فدراسیون تصمیم منطقی بگیرد

کارشناس فوتبال در خصوص بحث برکناری قلعه نویی از سرمربیگری تیم ملی که بوجود آمده گفت : برکناری در این مقطع حساس حرفه ای نیست و نباید هیجانی تصمیم گیری شود. تا جام ملتهای آسیا زمان زیادی باقی نمانده و تغییر به این صورت به صلاح فوتبال ملی ما نیست. الان زمان آن است به تیم ملی آرامش دهیم و حمایت کنیم. در حال حاضر هیچ مربی هم در این شرایط حساس که انتقادها روز به روز بیشتر می‌شود ریسک نکرده و هدایت تیم ملی را قبول نخواهد کرد ضمن اینکه به دلیل شرایط بوجود آمده نمی‌توانیم مربی خارجی استخدام کنیم. فدراسیون باید یک تصمیم منطقی بگیرد تا فوتبال ملی ما بیشتر از این آسیب نبیند. تیم امید ما از انتخاب یک سرمربی بدون کارنامه ضربه بدی خورد پس بهتر است فدراسیون هوشیارانه عمل کند تا تیم ملی بزرگسالان ما با آرامش و بدون آسیب راهی جام ملت های آسیا شود.

پا به سن گذاشته ها را کنار بگذاریم

اکبری با انتقاد از حضور بازیکنان پا به سن گذاشته در تیم ملی تاکید کرد: انتظار می‌رفت بعد از جام جهانی تغییرات اساسی در تیم ملی بوجود بیاید و بازیکنان سن بالا جای خود را به جوانان بدهند تا تیم ملی انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشد اما باز هم شاهد حضور بازیکنان فوتبال تمام شده در تیم ملی هستیم. این اتفاق انگیزه و تلاش را در بازیکنان جوان از بین می‌برد ضمن اینکه تیم هایی که به ملتهای آسیا می‌آیند میانگین سنی پایین دارند و می‌توانند برای بازیکنان ما با سن بالا درد سر ساز شوند. امیدوارم سرمربی تیم ملی بیشتر به جوانان اهمیت داده و به آنها میدان بدهد . فوتبال در دنیا از آن جوانان است و آنها آینده فوتبال را می‌سازند پس دست از لجبازی برداریم و اجازه دهیم فوتبال با جوانان پرانرژی و با انگیزه رونق بگیرد.

کد مطلب 6963556

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    نظرات

    • مجید IR ۱۰:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      18 0
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      مبلغ قراردادش را کم کنید تمام مربیان لیگ برتر کما بیش در حد قلعه نویی هستند. نترسید یه مربی ایرانی جدید تزریق خون به رگ تیم ملی است
    • IE ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      19 1
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      به چه دلیل صلاح نیست
    • کمال IR ۱۱:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      11 1
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      سلام خدمت مسوولان محترم ورزش لطفا برای تیم ملی فوتبال کشورمان فکری بکنید مربی ایرانی باشد بهتر است یکی دیگر آقای قلعه‌نویی زحمت کشیده خودش استعفا دهد
    • IR ۱۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
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      جناب قلعه نویی : در همین بازی سوم اگر حذف نشد بدون هیچ تعارف و رودربایستی تیم ملی را انتخاب کن و افراد به درد نخور و پا به سن گذاشته را مرخص کن بروند .
    • IR ۱۱:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      18 0
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      چرا کنار رفتن بصلاح نیست؟ در هر صورت وضعیت همین است چه فرقی میکند باخت باخت است؟ متاسانه دانش مربیگری و مدیریت بازیکن در داخل زمین را بلد نیستیم؟ این بازیکنان اصلا استیل بدنی مناسب برای فوتبال را ندارند شما نگاه کن یک بازیکن پیدا نمیکنی که بتواند با توپ بازی کند و انرا بگهدارد و پاس مناسب بدهد فقط دفع توپ و دویدن بی حاصل؟ پس این مربی نمیتواند تیم مناسب برای مسابقات اماده کند فقط بازیکنان که پول خرج میکنند در تیم انتخاب میشوند و شایسته سالاری جایش را به پارتی سالاری و مافیا سالاری میدهد .
    • جانباز IR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      15 0
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      توان قلعه نوعی بیشتر از این نیست . چه توقعی دارید . فوتبال امروز دنیا ، سالهاست که از مرحله ی سنتی عبور کرده. آب از سر چشمه گِل آلود است.
    • شایان NL ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      15 0
      پاسخ
      باسلام و احترام حرفهای آقای اکبری هم بوی رفاقت می دهد در شرایطی که بعضی وقتها برخی تیم‌ها در دل مسابقات سرمربی عوض می کنند و نتیجه هم میگیرند ایشون نگران تیم نیستند نگران سرمربی هستند با قاطعیت وعرض تأسف بگم با این تیم واین سرمربی در جام ملتها زنگ تفریح خواهیم بود ان شاالله که اینطور نشود وبا جام برگردیم
    • IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      16 0
      پاسخ
      پول مملکت روخرج فوتبال بی کیفیت ایران نکنید
    • IR ۱۲:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
      پاسخ
      دایی / مایلی کهن/ اسکوچیچ/ درخشان / ....اما کلا دیگه فوتبال پایه و سازنده نداریم
    • صابر IR ۱۳:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      0 0
      پاسخ
      تیم ملی که دوبار باخت حالا جام جهانی شانسی بود نمیدانم در کل خوب ولی اینجا دیگه باید جام رو بگیره ولی با این اوضاع خودش نشون میده که برام اهمیتی نداره خب فرهاد مجیدی بیاد اگه مشکلی نداشته یاشه
    • IR ۱۳:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      5 0
      پاسخ
      سلام. قلعه نوعی بیشتر از این نمیتونه به فوتبال ما کمک کنه. لطفا به مربی های داخلی دیگری اطمینان کنید.
    • امیر ۳۲ IR ۱۳:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
      پاسخ
      ازموده را باز ازمودن خطاست.
    • وحید IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      5 0
      پاسخ
      شما که نتیجه نمیگرید حداقل تیم جوان کنید برا نسل‌های بعد واقعا خجالت داره این پیرمردها وقتی تیمی شهاب زاهدی طارمی مهاجمش هستن فاتحش خوانده
    • سلمان AE ۱۴:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
      پاسخ
      بودن یا نبودن قلعه نویی در پست سرمربی گری تیم ملی هیچ فرقی نمیکند به نظرم نبودن قلعه نویی تیم بهتر میتواند خودش مدیریت کند
    • علیرضا IR ۱۴:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      2 0
      پاسخ
      با احترام ، قلعه‌نویی چیزی زیاد تر از این نمی تونه به تیم بده !! هیچ چیز خاصی از این بازیکن ها نمی بینیم !! جلوی ضرر رو از هرکجا بگیری منفعته. باید یک تفکر نو به تیم جهت بده ،
    • IR ۱۴:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اخه قلعه نویی چه دانش الان چه دانش فوتبالی داره که بتونه به نسل امروز یاد بده .یکی از مربیان جوان و امروزی انتخاب کنید
    • IR ۱۵:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
      پاسخ
      اگه قراره ببازیم با نیروی جوان بباز که کسب تجربه بشه نه اینکه با نیروی با تجربه ببازی بعد سال بعد هم بازنشسته بشن
    • IR ۱۶:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      2 0
      پاسخ
      بخداباکنارگذاشتن قلعه نویی وضع تیم بهتر میشود چون دانش امروزتعدادی ازبازیکنان بیشتر ازایشان است. تیم روحیه ندارد.
    • عباس IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      4 0
      پاسخ
      درجام ملتهای قبل قطر یک ه]ته مانده به جام ملتها مربی عوض کردو قهرمانم شد پس شر نگو لطفا
    • مجید IR ۰۵:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۱
      0 0
      پاسخ
      البته من یکی از طرفداران امیر هستم ولی اگر جایگزین سرمربی تیم ملی با یک مربی دارای کارنامه خارجی باشد مثل هلند یا آلمان یا برزیل ارژانتین باشد خیلی عالی است ولی در ایران هیچ کس را بهتر از امیر نداریم هم رسم بازیکن داری وراه روش رفاقت درتیم را خوب بلد است واز نظر کارنامه تیم داری هم معلوم است خیلی ها نتایج جام جهانی را در نظر می‌گیرند باید بگم چطور هلند در مرحله یک ۳۲ حذف شد به راحتی چرا نمی‌گیرد نیوزیلند که ضعیف ترین تیم جام بود بازیکن فیکس لیگ برتر در تیمش داشت وستهام بازی می‌کرد ولی تیم ما هیچی

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