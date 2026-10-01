تیم ملی شرایط خوبی ندارد اما کنار رفتن قلعه نویی هم به صلاح نیست

یداله اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست تیم ملی برابر روسیه گفت: دیدار دوستانه دوم را هم باختیم تا متوجه شویم تیم ملی تا تیم شدن راه زیادی دارد و با این شرایطی که داریم نباید به قهرمانی در جام ملتهای آسیا امیدوار باشیم. درست است که نتیجه در دیدارهای دوستانه خیلی نمی‌تواند ملاک باشد اما ۵ گل خورده در دو بازی ضعف های تیم ملی ما را نشان داده تا هر چه زودتر به فکر برطرف کردن نقاط ضعف باشیم . ضعف هایی که برطرف شدنی نیستند و همچنان تیم ملی را همراهی می‌کنند. ۹۰ دقیقه مقابل روسیه بازی کردیم اما آرزو به دل ماندیم دقایقی کوتاه مالک توپ و میدان باشیم .ملی پوشان ما کاملا اسیر حریف بودند و حرفی برای گفتن مقابل روسیه نداشتیم.

در تمام خطوط ضعیف بودیم



وی با انتقاد از عملکرد ملی پوشان گفت : در تمام خطوط دچار ضعف بودیم و نتوانستیم بازی خوبی ارائه‌ کنیم. در خط دفاع کاملا اسیر مهاجمان حریف شدیم و آنها به راحتی آب خوردن وارد لایه های دفاعی ما می‌شدند و مدافعان ما بیشتر نظاره گر عملکرد بازیکنان روسیه بودند. در خط هافبک هیچ بازیسازی وجود نداشت و هافبک ها نتوانستند نقش خود را در انتقال توپ ایفا کنند. خط هافبکی سردرگم و ناهماهنگ که کاملا مقهور بازی روس‌ها شده بودند. مهاجمان ما هم ضعیف بودند و نتوانستند چند خطر جدی را بر روی دروازه حریف ایجاد کنند و کاملا تحت کنترل مدافعان روس بودند و نتوانستند برای خود ایجاد موقعیت کنند. در این دیدار می‌توان از ضعف های تیم ملی به عدم شوتزنی پرداخت که در طول ۹۰ دقیقه نتوانستیم چند شوت خطرناک راهی دروازه حریف کنیم. این ضعف ها تیم ملی را در جام ملتهای آسیا دچار درد سر خواهد کرد و باید باز هم حسرت قهرمان شدن داشته باشیم.

فدراسیون تصمیم منطقی بگیرد

کارشناس فوتبال در خصوص بحث برکناری قلعه نویی از سرمربیگری تیم ملی که بوجود آمده گفت : برکناری در این مقطع حساس حرفه ای نیست و نباید هیجانی تصمیم گیری شود. تا جام ملتهای آسیا زمان زیادی باقی نمانده و تغییر به این صورت به صلاح فوتبال ملی ما نیست. الان زمان آن است به تیم ملی آرامش دهیم و حمایت کنیم. در حال حاضر هیچ مربی هم در این شرایط حساس که انتقادها روز به روز بیشتر می‌شود ریسک نکرده و هدایت تیم ملی را قبول نخواهد کرد ضمن اینکه به دلیل شرایط بوجود آمده نمی‌توانیم مربی خارجی استخدام کنیم. فدراسیون باید یک تصمیم منطقی بگیرد تا فوتبال ملی ما بیشتر از این آسیب نبیند. تیم امید ما از انتخاب یک سرمربی بدون کارنامه ضربه بدی خورد پس بهتر است فدراسیون هوشیارانه عمل کند تا تیم ملی بزرگسالان ما با آرامش و بدون آسیب راهی جام ملت های آسیا شود.

پا به سن گذاشته ها را کنار بگذاریم



اکبری با انتقاد از حضور بازیکنان پا به سن گذاشته در تیم ملی تاکید کرد: انتظار می‌رفت بعد از جام جهانی تغییرات اساسی در تیم ملی بوجود بیاید و بازیکنان سن بالا جای خود را به جوانان بدهند تا تیم ملی انرژی و انگیزه بیشتری داشته باشد اما باز هم شاهد حضور بازیکنان فوتبال تمام شده در تیم ملی هستیم. این اتفاق انگیزه و تلاش را در بازیکنان جوان از بین می‌برد ضمن اینکه تیم هایی که به ملتهای آسیا می‌آیند میانگین سنی پایین دارند و می‌توانند برای بازیکنان ما با سن بالا درد سر ساز شوند. امیدوارم سرمربی تیم ملی بیشتر به جوانان اهمیت داده و به آنها میدان بدهد . فوتبال در دنیا از آن جوانان است و آنها آینده فوتبال را می‌سازند پس دست از لجبازی برداریم و اجازه دهیم فوتبال با جوانان پرانرژی و با انگیزه رونق بگیرد.