تراپ میکس ایران با هدایت سرمربی قمی در ناگویا چهارم شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی افسری در رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا همراه تیم تراپ میکس ایران حضور داشت.

افسری سرمربی قمی تیم ملی تراپ است و هدایت فنی تیم ایران را در این رقابت‌ها بر عهده داشت. تیم ملی با ترکیب محمد بیرانوند و مرضیه پرورش‌نیا در مرحله مقدماتی به مصاف رقیبان رفت.

تیم ایران در مرحله مقدماتی با کسب ۱۳۸ امتیاز، جایگاه سوم را به دست آورد و برای نخستین‌بار در تاریخ این رشته، سهمیه حضور در فینال بازی‌های آسیایی را کسب کرد.

تیم ایران برای نخستین‌بار به فینال رسید

تیم تراپ میکس ایران در مرحله نهایی با تیم‌های چین، قطر و هند رقابت کرد و در پایان در جایگاه چهارم ایستاد. نمایندگان ایران با وجود صعود به فینال، از کسب مدال بازماندند.

حضور در دیدار پایانی، دستاوردی تاریخی برای تیم تراپ میکس ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا بود، تیمی که هدایت فنی آن را علی افسری بر عهده داشت.