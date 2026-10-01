به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، این دوره از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان با هدف توجه به ابعاد مختلف سینمای کودک و نوجوان و تقویت نگاه تخصصی به این حوزه، چهار کارگاه آموزشی و تخصصی برگزار خواهد کرد.

سینما نیازمند شناخت دقیق مخاطب و توجه به جنبه‌های مختلف و حرفه‌ای فیلمسازی است و جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، هر سال فرصتی برای این شناخت و ارتقای دانش تخصصی فعالان این حوزه فراهم می‌کند.

کارگاه‌های تخصصی این دوره از جشنواره با محوریت موضوعات مختلف و با حضور ایرج طهماسب، سیاوش چراغی‌پور، آرش معیریان و امیررضا معتمدی، هر روز ساعت ۱۷ در خانه جشنواره برگزار خواهند شد.

بر این اساس، سیاوش چراغی‌پور در کارگاه «بازی جلوی دوربین» روز یکشنبه ۱۲ مهر، امیررضا معتمدی در کارگاه «هوش مصنوعی در مسیر تولید» روز دوشنبه ۱۳ مهر، آرش معیریان در کارگاه «کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان» روز سه‌شنبه ۱۴ مهر و ایرج طهماسب در کارگاه «خلق شخصیت ماندگار در سینمای کودک» روز چهارشنبه ۱۵ مهر به ارائه آموزش خواهند پرداخت.

شرکت‌کنندگانی که حداقل در سه کارگاه حضور داشته باشند، گواهی معتبر دریافت خواهند کرد.

با توجه به ظرفیت محدود کارگاه‌ها، علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام از طریق سامانه جشنواره اقدام کنند.

کارگاه‌های تخصصی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان، بعد از شهرک شهید کشوری، در مرکز همایش‌های بین‌المللی شهید امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد.