به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ارتباطات و اطلاع‌رسانی چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، بزرگداشت جعفر صانعی‌مقدم ‌از مدیران و هنرمندان باسابقه سینمای ایران در چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران برگزار می‌شود.

جعفر صانعی‌مقدم متولد ۱۳۳۷ در تهران و دانش‌آموخته رشته مهندسی کامپیوتر از دانشگاه شهید بهشتی است. او فعالیت خود را در حوزه‌های فرهنگی و سینمایی از دهه ۱۳۶۰ آغاز کرد و طی بیش از چهار دهه فعالیت، مسئولیت‌های مختلفی را در نهادها و مجموعه‌های سینمایی برعهده داشته است.

صانعی‌مقدم در ۲ دوره مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران بوده و در دوره‌های مختلف، دبیری جشنواره سینمای جوان را نیز برعهده داشته است.

مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، مدیرکل ارزشیابی و نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیریت برنامه‌ریزی بخش بین‌الملل جشنواره جهانی فیلم فجر از عناوین مسئولیت‌های وی در عرصه مدیریت سینمایی بوده است.

وی همچنین از اعضای شورای سیاستگذاری گروه سینمایی «هنر و تجربه» بود و در سال ۱۳۹۷ به عنوان مدیرعامل مؤسسه هنر و تجربه سینمای ایرانیان انتخاب شد و تا سال ۱۴۰۰ در این مسئولیت فعالیت کرد.

عضویت در هیئت‌های انتخاب و داوری جشنواره‌های مختلف سینمایی، عضویت در هیئت امنای انجمن سینمای جوانان ایران و فعالیت در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سینمای مستند و فیلم کوتاه، بخش دیگری از سوابق حرفه‌ای صانعی‌مقدم را تشکیل می‌دهد.

صانعی‌مقدم در حوزه تولید و تهیه‌کنندگی سینمای مستند نیز فعالیت داشته و تهیه‌کنندگی مجموعه مستند «پرسه در شهر» و آثاری همچون «تمام آرزوهای من»، «ماموریت غیرممکن»، «۲۱ آگهی استخدام»، «رنگ‌پریدگی»، «مشترک مورد نظر» و فیلم سینمایی «سه روز و سه قتل» را در کارنامه خود دارد.

همزمان با برگزاری این بزرگداشت، مستندی درباره زندگی و کارنامه حرفه‌ای جعفر صانعی‌مقدم ساخته شده که در مراسم اختتامیه چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به نمایش درمی‌آید.

چهل‌وسومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی از ۲۵ تا ۳۰ مهر ۱۴۰۵ در پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.