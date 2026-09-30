عبدالسلام بلوچ‌زاده، در گفتگو با خبرنگار مهر از میزبانی زاهدان از سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودک و نوجوان خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان، همزمان با برگزاری جشنواره در اصفهان، در زاهدان نیز برگزار می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: اکران فیلم‌های جشنواره در سینما اشراق زاهدان در دو سانس صبح ساعت ۱۰ و عصر ساعت ۱۸:۳۰ انجام خواهد شد و علاقه‌مندان می‌توانند از برنامه‌های این رویداد سینمایی بهره‌مند شوند.

بلوچ‌زاده ادامه داد: در این دوره فیلم‌های «گرگی خان» به کارگردانی ساسان قاجار، «یکی میاد دنبالم» به کارگردانی سیدجواد هاشمی، «عموی بچه‌ها» و «شوتینگا» به کارگردانی علی درویشعلی‌پور برای مخاطبان کودک و نوجوان اکران می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان اظهار کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، «گرگی خان» روز یکشنبه ۱۲ مهر، «یکی میاد دنبالم» دوشنبه ۱۳ مهر، «عموی بچه‌ها» سه‌شنبه ۱۴ مهر و «شوتینگا» چهارشنبه ۱۵ مهرماه در سینما اشراق زاهدان روی پرده می‌روند.

وی برگزاری چنین رویدادهایی را فرصتی برای تقویت ارتباط کودکان و نوجوانان با سینما و فراهم کردن فضایی شاد و فرهنگی برای خانواده‌ها عنوان کرد.