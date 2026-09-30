به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان اسامی ۱۵ اثر راه‌یافته به بخش مسابقه بلند داستانی این رویداد را اعلام کرد که در این بین نام فیلم سینمایی «عروس چشمه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی فریدون نجفی هنرمند فیلم‌ساز استان نیز دیده می‌شود.

نجفی پس از ۶ دوره حضور موفق در جشنواه فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان این بار هم اثری مبتنی بر زیست بوم زاگرس را برای کسب پروانه‌های زرین بخش نوجوان این رویداد به جشنواره اصفهان معرفی کرده است.

فیلم سینمایی «عروس چشمه» درباره هومان، نوجوان یتیمی است که پس از خشک شدن چشمه روستا به دنبال حقیقت می‌رود و در این مسیر متوجه می‌شود که معدن محلی، منابع آب روستا را نابود کرده است. او با کمک دختر عمویش آهو، در برابر فشارهای معدن و طناز، نماینده آن معدن ایستادگی کرده و تلاش می‌کند تا حقیقت ماجرا برای همه آشکار شود.

این فیلم با نقش آفرینی بازیگرانی همچون الناز شاکردوست، محمد بحرانی، دانیال جعفری، نیوشا احمدی، فاطمه بحرانی، لوزا رئیسی و عمار سیدمحسنی در بهمن سال گذشته نیز در فهرست آثار پذیرفته شده بخش سودای سیمرغ چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر قرار گرفت اما به دلیل تکمیل نشدن مراحل فنی از جمع ۳۳ فیلم حاضر در این جشنواره خارج شد.

نجفی پیش از این با معرفی فیلم‌های سینمایی «اسکی‌باز»، «بچه گرگ‌های دره سیب» و «موی گرگ» به جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، ۱۱ پروانه زرین و جایزه ویژه صلح را خود اختصاص داده است.

این هنرمند فیلم‌ساز علاوه بر آثار سینمایی، چندین فیلم کوتاه و مستند را نیز تهیه‌کنندگی و کارگردانی کرده است که از میان آن‌ها، فیلم‌های کوتاه «خانه فاطمه کجاست؟»، «یار دوازدهم» و «خروسک» توانسته است پروانه‌های زیرین دیگری از جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان برای او به ارمغان آورد.

گفتنی است، سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری از ۱۱ تا ۱۶ مهر در اصفهان برگزار می‌شود.

همچنین «میان صخره‌ها» ساخته مختار عبدالهی از دیگر آثار موفق فیلم‌سازان چهارمحال و بختیاری در جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان به شمار می‌رود.