به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، طرح «یارانه حمایت از تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان» توسط این ستاد در حال اجرا است.

این طرح در راستای اهداف کلان «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی و زمینه سازی برای اشتراک گذاری و تجمیع ظرفیت های پراکنده پردازشی» و «تسهیل و حمایت از فعالیت کسب و کارهای دانش بنیان» و همچنین راهبرد و اقدام «توسعه زیرساخت پردازشی و فنی» مندرج در سند توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی — مصوب ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ در جلسه هیئت دولت و ابلاغ شده در ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ — اجرا می شود.

این طرح بدون مهلت زمانی است و تمامی نقش آفرینان امکان عضویت و بهره برداری از آن را دارند.

ثبت نام ارائه دهندگان زیرساخت پردازشی

کلیه ارائه دهندگان زیرساخت پردازش گرافیکی تحت مالکیت جمهوری اسلامی ایران که دارای امکانات لازم در این زمینه باشند، امکان ثبت نام اولیه را خواهند داشت. این ارائه دهندگان پس از تأیید فنی در ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی، عضو شبکه ارائه دهندگان خدمات پردازشی معاونت علمی خواهند شد.

از مزایای عضویت در این شبکه، امکان معرفی شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی به آن ها برای دریافت یارانه حمایتی تحقیق و توسعه هوش مصنوعی است.

ثبت‌نام شرکت‌های دانش‌بنیان بهره‌بردار متقاضی دریافت یارانه حمایتی

شرکت های دانش‌بنیان حوزه هوش مصنوعی که برای تحقیق و توسعه به زیرساخت پردازش گرافیکی نیاز دارند، می‌توانند با ثبت‌نام در این طرح به عنوان متقاضی از مزایای دریافت یارانه حمایتی بهره‌مند شوند. برای ثبت‌نام اولیه، بارگذاری تعهد نامه طرح و طرح پیشنهادی تحقیق و توسعه حوزه هوش مصنوعی الزامی است.

از دیگر مزایای این طرح، عضویت شرکت‌های دانش‌بنیان در شبکه بهره برداران پردازش‌های سریع با کاربرد هوش مصنوعی است که امکان تعامل سازنده با سایر شرکت‌های دانش‌بنیان و شبکه ارائه دهندگان و نیز استفاده از برنامه های توانمندسازی ستاد توسعه فناوری و کاربرد هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

بهره‌برداران سال گذشته: شرکت هایی که طرح آن ها به پایان نرسیده است، بدون نیاز به ارسال پروپوزال جدید می توانند در سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را ادامه دهند.

بهره‌برداران جدید باید پروپوزال شامل موارد «مراحل پیشرفت پروژه»، «برآورد میزان حمایت یارانه ای مورد نیاز» و «تعداد و مشخصات GPU های مورد نیاز در هر فاز» را در قالب فایل پروپوزال در سایت ستاد آماده و ارسال کنند.