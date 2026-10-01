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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۰

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا؛

سجاد عباس پور از کسب مدال برنز بازماند

سجاد عباس پور از کسب مدال برنز بازماند

سجاد عباسپور فرنگی‌کار ایران در وزن ۶۰ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی مغلوب حریف ژاپنی شد و از کسب مدال برنز بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دوازدهمین روز از بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، در مرحله رده‌بندی مسابقات کشتی فرنگی سجاد عباسپور در وزن ۶۰ کیلوگرم به مصاف سوزوکی از ژاپن رفت که این دیدار با نتیجه ۷ بر ۴ به سود نماینده ژاپن به پایان رسید. به این ترتیب عباسپور از کسب مدال برنز بازماند. او در رده بندی نهایی در جایگاه پنجم ایستاد. 

وی در دور نخست به با نتیجه ۵ بر ۳ هونگ تان از چین را شکست داد. عباسپور در دور بعد با نتیجه ۱ بر ۱ از سد سومیت از هند گذشت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. عباسپور در این مرحله مقابل علیشیر گانیف دارنده مدال نقره جهان با نتیجه ۸ بر ۴ شکست خورد.

روز گذشته امین میرزازاده نماینده کشتی فرنگی ایران در سنگین وزن موفق به کسب مدال طلا شده بود. غلامرضا فرخی و محمد جواد رضایی دیگر فرنگی‌کاران ایران بودند که در همان دور نخست از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

کد مطلب 6964491
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۹
      1 0
      پاسخ
      نتیجه نفرات درجه سوم فرستادن اینه. کمیته المپیک انقدر ضعیفه که نمی تونه مانع اعزام تیم دوم بشه

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