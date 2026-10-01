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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

وحدت ملی محاسبات دشمنان درباره ایران را برهم زد

وحدت ملی محاسبات دشمنان درباره ایران را برهم زد

قائمشهر- معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور گفت: انسجام اجتماعی، ایستادگی مردم و اتکای ملت ایران به توان داخلی باعث شد بسیاری از برآوردهای دشمنان محقق نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی ظهر پنجشنبه در مراسم یادبود شهدای کلاگرمحله قائمشهر با اشاره به تجربه‌های تاریخی ملت ایران اظهار کرد: در مقاطع مختلف، دشمنان تلاش کردند با فشار، تهدید و ایجاد فضای روانی، اراده مردم ایران را تحت تأثیر قرار دهند، اما همبستگی مردم مانع تحقق این اهداف شد.

وی افزود: حتی در سال‌هایی که کشور از نظر امکانات نظامی و پشتیبانی خارجی در شرایط دشواری قرار داشت، ملت ایران با تکیه بر نیروهای داخلی و فداکاری رزمندگان توانست در برابر دشمن ایستادگی کند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با اشاره به جنگ‌های اخیر تصریح کرد: در این مقاطع نیز دشمنان اهدافی را برای خود ترسیم کرده بودند، اما مقاومت و انسجام مردم ایران اجازه نداد این اهداف به نتیجه برسد.

اسماعیلی با بیان اینکه وحدت، حتی در شرایطی که افراد خود را محق می‌دانند، یک ضرورت است، ادامه داد: تجربه نشان داده است که عبور از بحران‌ها نیازمند همدلی و همراهی میان مردم و مسئولان است.

وی همچنین با اشاره به جنگ تحمیلی و تحولات اخیر در حوزه دفاعی و منطقه‌ای گفت: برخی از اهدافی که دشمنان در جریان درگیری‌های اخیر دنبال می‌کردند، محقق نشد و توان دفاعی و موشکی ایران همچنان به عنوان بخشی از ظرفیت بازدارندگی کشور مطرح است.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: برگزاری یادواره‌ها و مراسم بزرگداشت شهدا، فرصتی برای انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های جدید است و خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند جامعه محسوب می‌شوند.

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدا خاطرنشان کرد: استمرار این مراسم‌ها موجب می‌شود فداکاری و مجاهدت شهدا در حافظه عمومی جامعه باقی بماند.

اسماعیلی همچنین با حضور در جمع خانواده‌های شهیدان جعفر و سردار علی‌اصغر خنکدار، از صبر و ایستادگی آنان تجلیل کرد.

وی در ادامه با حضور در استانداری مازندران و ادای احترام به مزار شهید گمنام، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را گرامی داشت.

کد مطلب 6964549

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