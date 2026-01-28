ایران آغازگر جنگ نخواهد بود؛ پاسخ به هر تهدید قاطع است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اکبرزاده صبح چهارشنبه در جمع کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح استان مازندران با اشاره به سطح بالای آمادگی دفاعی کشور گفت: توان بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه در حوزه پدافند هوایی، در بالاترین سطح قرار دارد و این آمادگی حاصل انسجام کامل فرماندهان نظامی و مسئولان عالی کشور است.

وی با بیان اینکه مقامات ارشد کشور از جمله رؤسای قوای مختلف و فرماندهان نیروهای مسلح بر ایستادگی کامل در برابر هرگونه تجاوز تأکید دارند، افزود: در صورت وقوع جنگ، مسیر حرکت ایران رو به جلو خواهد بود و هیچ‌گونه عقب‌نشینی حتی به اندازه یک میلی‌متر پذیرفته نیست.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در ادامه با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در نحوه مدیریت تنگه هرمز اظهار کرد: مدیریت این آبراه راهبردی دیگر به شکل سنتی انجام نمی‌شود، بلکه به‌صورت هوشمند و لحظه‌ای، اطلاعات مربوط به سطح، زیرسطح و فضای هوایی دریا دریافت و تحلیل می‌شود و بر اساس آن، عبور شناورها کنترل خواهد شد.

اکبرزاده تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران قصد آسیب‌زدن به اقتصاد جهانی را ندارد، اما اجازه نخواهد داد آمریکا و متحدانش از ناامنی‌ای که خود ایجاد کرده‌اند، منتفع شوند. در صورت لزوم، همان مسیرهایی که امنیت انرژی و تجارت آن‌ها را تأمین می‌کرده، می‌تواند به نقطه ناامنی تبدیل شود.

وی همچنین با اشاره به موضع ایران در قبال کشورهای همسایه گفت: به همسایگان اعلام شده که جمهوری اسلامی آن‌ها را دوست خود می‌داند، اما اگر از خاک، آب یا آسمان آن‌ها علیه ایران استفاده شود، به‌عنوان طرف متخاصم تلقی خواهند شد. خوشبختانه واکنش کشورهای منطقه نسبت به این هشدار مثبت بوده و نگرانی‌های خود را به آمریکا و رژیم صهیونیستی منتقل کرده‌اند.

معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود توانمندی‌های دفاعی دیگر کشور گفت: برخی از ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها در زمان مناسب و بر اساس ضرورت اعلام خواهد شد.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، به‌ویژه شهید فضل‌الله سلیمانی، تأکید کرد: فداکاری این شهدا موجب پایان یافتن فتنه‌ها در مقاطع مختلف شده و فتنه اخیر نیز با تقدیم خون پاک شهدای عزیز، خنثی و خاموش شد.