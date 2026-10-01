یادواره شهدا در بنیاد مسکن بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود پارمان، مسئول دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در بنیاد مسکن استان بوشهر صبح چهارشنبه در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، بر ضرورت صیانت از آرمان‌های شهدا و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل‌های آینده تأکید کرد.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر نیز در این مراسم با اشاره به حماسه‌آفرینی رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس، اظهار داشت که فرهنگ مقاومت و ایستادگی، محدود به یک مقطع تاریخی نیست و در بزنگاه‌های مختلف، خود را در دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور نشان داده است.

سرهنگ پاسدار محمد رضایی، با اشاره به جنگ تحمیلی اخیر، بر پیوند نسلی میان حماسه دفاع مقدس و ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات و تجاوزات دشمن تأکید کرد و گفت: این جنگ بار دیگر صحنه‌هایی از فداکاری، وحدت و پایمردی مردم و نیروهای مدافع کشور را در برابر دشمن به نمایش گذاشت.

در ادامه این آیین، کربلایی حمیدرضا فاریابی به مداحی و مرثیه‌سرایی پرداخت و حاضران با ادای احترام به مقام شامخ شهدا، یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای حوادث و درگیری‌های اخیر را گرامی داشتند.

در بخش دیگری از مراسم، از خانواده‌های شهید حامد دهقانی و شهید سید محمدعلی موسوی (سید امین) و همچنین کارکنان ایثارگر بنیاد مسکن استان با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.

در پایان این مراسم، کارکنان بنیاد مسکن استان بوشهر از نمایشگاه عکس هفته دفاع مقدس بازدید کردند.

در این آیین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، بر تداوم راه شهیدان در عرصه‌های مختلف مقاومت و ایستادگی تأکید شد.