خطیب جمعه اصفهان: نقشه دشمنان با مقاومت مردم خنثی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سید احمد محمودی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه اصفهان در مصلای امام خمینی(ره)، با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی و پرهیز از گناه، به تجربه ملت ایران در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و اظهار داشت: تجربهای که نیروهای مسلح، نیروهای امنیتی و مردم ایران در دوران دفاع مقدس به دست آوردند، پشتوانهای مهم برای عبور از تهدیدهای امروز است.
وی ادامه داد: اگر تجربه دفاع مقدس و دستاوردهای آن دوران وجود نداشت، ایستادگی در برابر هجمههایی که با برخورداری از پیشرفتهترین تجهیزات شکل گرفت، دشوارتر بود و نمیتوانستیم شاهد چنین مقاومت و موفقیتهایی باشیم.
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به برگزاری تجمعات شبانه مردم افزود: مردم در ۲۰۰ شب متوالی با حضور در میدانها و خیابانها نشان دادند که در شرایط حساس، صحنه را ترک نمیکنند و همین استمرار حضور، نقشهها و اهداف دشمنان داخلی و خارجی را با ناکامی مواجه کرد.
محمودی تصریح کرد: آنچه امروز در ایستادگی مردم مشاهده میشود، ادامه همان روحیهای است که فرزندان این ملت در جبهههای دفاع مقدس از خود نشان دادند؛ نسلی که در برابر فشار و تهدید عقبنشینی نکرد.
وی با بیان اینکه فرهنگ مقاومت در جامعه از مسیر شهدا و خانوادههای آنان منتقل شده است، گفت: استقامت شهدا، وصیتنامههای آنان و صبر و ایستادگی خانوادههای شهدا و جانبازان، امروز در رفتار و حضور مردم جلوه پیدا کرده است.
اسلام انقلابی زیر بار زور نمیرود
امامجمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به آنچه اهداف راهبردی دشمنان در تقابل با جمهوری اسلامی ایران خواند، اظهار داشت: یکی از اهداف دشمن مقابله با اسلام انقلابی است؛ اسلامی که پویا، زنده و مطالبهگر است و در برابر ظلم، زور و سلطه تسلیم نمیشود.
وی افزود: دشمن با اسلامی که از صحنه اجتماعی فاصله داشته باشد، مقابلهای ندارد، اما اسلام انقلابی را به دلیل روحیه مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه، تهدیدی برای اهداف خود میداند.
محمودی مقابله با انقلاب اسلامی، تلاش برای تجزیه ایران، جلوگیری از پیشرفت و سازندگی کشور و حمایت از رژیم صهیونیستی در منطقه را از دیگر اهدافی دانست که به گفته وی در راهبرد دشمن دنبال شده است.
وی ادامه داد: با وجود فشارها و اقدامات مختلف، این اهداف به نتیجه نرسیده و حتی در برخی عرصهها پیامدهایی برخلاف خواست طراحان آن به همراه داشته است.
خطیب جمعه اصفهان از گسترش جبهه مقاومت در منطقه گفت
امامجمعه موقت اصفهان با اشاره به تحولات منطقهای بیان کرد: در سالهای گذشته جریان مقاومت در فلسطین، غزه، لبنان و یمن گسترش یافته و تحولات این جبهه معادلات منطقه را تحت تأثیر قرار داده است.
محمودی در ادامه به تحولات اخیر غرب یمن اشاره کرد و گفت: آنچه در روزهای اخیر در مناطق ساحلی یمن و محدوده بابالمندب رخ داده، از نظر اهمیت نظامی و راهبردی قابل توجه است.
در روزهای اخیر گزارشهایی از پیشروی نیروهای انصارالله در غرب یمن، از جمله کنترل شهر بندری المخا و گسترش حضور این نیروها به محدوده جزیره میون و بابالمندب منتشر شده است. همچنین رقم ۵۴۰۰ کیلومتر مربع درباره مناطق تحت کنترل جدید، در روایت نیروهای انصارالله مطرح شده است.
محمودی این تحولات را ادامه مسیر مقاومت در منطقه دانست و اظهار داشت: برخی رخدادهای اخیر در یمن را میتوان از نظر اهمیت راهبردی با مقاطع مهم تاریخی مقاومت مقایسه کرد.
وی با استناد به آیه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ وَیُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ» گفت: بر اساس گزارشها و مطالب مطرحشده از سوی برخی منابع، در جریان تحولات اخیر یمن حدود پنج هزار و ۴۰۰ کیلومتر مربع از مناطق راهبردی در اختیار نیروهای انصارالله قرار گرفته است.
امامجمعه موقت اصفهان افزود: آنچه در یمن رخ میدهد، از نگاه جریان مقاومت نشانه استمرار ایستادگی در برابر فشارهاست و مردم این کشور همچنان مسیر مقاومت را دنبال میکنند.
انتقاد از برخی کشورهای اسلامی
محمودی با انتقاد از عملکرد برخی کشورهای اسلامی در قبال تحولات منطقه گفت: انتظار میرود کشورهای اسلامی در برابر رنج و مشکلات ملتهای مسلمان، به جای همراهی با دشمنان، از مردم و ملتهای منطقه حمایت کنند.
وی افزود: امروز مردم یمن در برابر فشارها ایستادگی میکنند و این مقاومت نیازمند توجه جهان اسلام است.
امامجمعه موقت اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود به توانمندیهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس مطالبی که از مسئولان نظام و دستاندرکاران شنیده شده، همه ظرفیتها و دستاوردهای نظامی کشور تاکنون رونمایی نشده است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف پیشرفتهایی داشته و بخشی از این توانمندیها همچنان برای مردم بازگو نشده است.
دفاع مقدس باید برای نسل جدید روایت شود
محمودی در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، بر ضرورت بازخوانی دستاوردها و رشادتهای رزمندگان و شهدا تأکید کرد و گفت: یادوارههای شهدا و برنامههای هفته دفاع مقدس باید فرصتی برای تبیین رشادت، ایثار و جانفشانی رزمندگان برای نسل جدید باشد.
وی افزود: نسل امروز باید بداند امنیت و دستاوردهای امروز کشور حاصل تلاش و فداکاری افرادی است که در دوران دفاع مقدس از کشور دفاع کردند و خانوادههای آنان نیز سالها سختی و رنج این مسیر را تحمل کردند.
امامجمعه موقت اصفهان خاطرنشان کرد: روایت دفاع مقدس نباید صرفاً به بازگویی خاطرات محدود شود، بلکه باید ابعاد مختلف ایثار، مقاومت، پیشرفت و دستاوردهای کشور برای نسل جوان تبیین شود.
محمودی در پایان ابراز امیدواری کرد استمرار حضور و انسجام مردم موجب خنثی شدن توطئهها و برنامههای دشمنان شود و کشور مسیر پیشرفت و تقویت توانمندیهای خود را ادامه دهد.
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