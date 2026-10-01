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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۱

پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم؛ تحریم‌ آمریکا یکجانبه است

پاکستان: تجارت با ایران را ادامه می‌دهیم؛ تحریم‌ آمریکا یکجانبه است

وزارت امور خارجه پاکستان با اشاره به یکجانبه بودن تحریم‌های غیرقانونی آمریکا علیه ایران، تاکید کرد که به تجارت با ایران ادامه خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد: پاکستان کشوری مسئولیت‌پذیر و متعهد به قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران یکجانبه هستند و از سوی شورای امنیت صادر نشده‌اند؛ بنابراین به تجارت خود با تهران ادامه خواهیم داد.

وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد: از تهران و واشنگتن می‌خواهیم خویشتنداری کنند و مسائل باقی‌مانده را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

در این بیانیه آمده است: با همه طرف‌های ذی‌ربط در موضوع تحریم‌ها و تجارت با ایران در ارتباط هستیم.

کد مطلب 6964630

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