به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه ای درباره تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام کرد: پاکستان کشوری مسئولیت‌پذیر و متعهد به قوانین بین‌المللی است.

در این بیانیه آمده است: تحریم‌های اعمال‌شده علیه ایران یکجانبه هستند و از سوی شورای امنیت صادر نشده‌اند؛ بنابراین به تجارت خود با تهران ادامه خواهیم داد.

وزارت امور خارجه پاکستان تاکید کرد: از تهران و واشنگتن می‌خواهیم خویشتنداری کنند و مسائل باقی‌مانده را از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی حل‌وفصل کنند.

در این بیانیه آمده است: با همه طرف‌های ذی‌ربط در موضوع تحریم‌ها و تجارت با ایران در ارتباط هستیم.