پاکستان: متعهد به ادامه میانجیگری میان ایران و آمریکا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس ریکوردر، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان ضمن تأکید مجدد بر تعهد این کشور به میانجی‌گری میان آمریکا و ایران، اظهار داشت که اسلام‌ آباد با وجود مواجهه با لحظات دشوار در جریان این مناقشه، به تلاش‌ های خود برای کاهش تنش‌ها ادامه داده است.

نقوی امروز دوشنبه گفت که پاکستان دیپلماسی را بر رویارویی ترجیح داده و تمام تلاش ممکن را برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش‌ها به کار گرفته است.

وی افزود: چند ماه اخیر برای منطقه ما بسیار دشوار بوده است. مناقشه میان ایران و ایالات متحده نه تنها برای خاورمیانه (غرب آسیا)، بلکه برای کل جهان خطرات جدی ایجاد کرد.

وزیر کشور پاکستان سپس از فیلد مارشال «سید عاصم منیر» فرمانده کل نیروهای دفاعی و رئیس ستاد ارتش، به خاطر ایفای «نقشی چشمگیر» در تلاش‌ های پاکستان برای نزدیک‌تر کردن طرفین به یکدیگر و ترویج ثبات منطقه‌ای، قدردانی کرد.

نقوی با اشاره به روند دیپلماتیک طی‌شده، به امضای «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» میان واشنگتن و تهران در تاریخ ۱۸ ژوئن اشاره کرد.