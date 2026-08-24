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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۰۹

رویترز خبر داد؛

گفتگوی فرمانده ارتش پاکستان با ترامپ پیش از سفر به تهران

گفتگوی فرمانده ارتش پاکستان با ترامپ پیش از سفر به تهران

رویترز از گفتگوی تلفنی فرمانده ارتش پاکستان با ترامپ پیش از سفر به تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان پیش از سفر به تهران به صورت تلفنی با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفتگو کرده است.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران از سفر عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان به تهران خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، فیلد مارشال عاصم منیر امروز دوشنبه در رأس یک هیات رسمی به تهران سفر خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: این سفر در راستای تقویت همکاری‌های دوجانبه ایران-پاکستان و نیز ادامه مساعی جمیله پاکستان برای کمک به تقویت صلح و امنیت در منطقه صورت می‌گیرد.

عاصم منیر در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان دیدار و گفتگو خواهد کرد.

کد مطلب 6925972

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    نظرات

    • محمد رضا حشمت خواه IR ۱۳:۲۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۲
      0 0
      پاسخ
      سید محسن نقوی وزیر کشور پاکستان وی را در این سفر همراهی می‌کند.

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