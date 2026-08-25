پاکستان: پیشرفت خوبی در گفتگو با مقامات ایرانی حاصل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزیر کشور پاکستان اعلام کرد: پیشرفت بزرگی در مذاکرات با مقامات ایرانی حاصل شده است. ما در تهران در خصوص فعال سازی مجدد تفاهم نامه اسلام آباد برای حل و فصل این درگیری صحبت کردیم.

وی بیان کرد: این گفتگوها بر تنش ها در منطقه و راه های حرکت به سمت صلح متمرکز بود. نشست با رئیس جمهور ایران در نقطه بسیار مثبتی به پایان رسید.

همچنین ارتش پاکستان اعلام کرد که فرمانده ارتش این کشور در جریان سفر به ایران در خصوص راه های تقویت صلح منطقه ای و حل منازعات از طریق مذاکرات صحبت کرده است. وی همچنین رایزنی های فراگیری با مسئولان ایرانی در خصوص اتخاذ تدابیر لازم برای ممانعت از تشدید تنش ها انجام داده است.

لازم به ذکر است شب گذشته مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در دیدار با عاصم منیر، فرمانده ارتش جمهوری اسلامی پاکستان، ضمن قدردانی از اقدامات سازنده و میانجیگرانه دولت این کشور در مسیر برقراری صلح و امنیت منطقه‌ای، اظهار امیدواری کرد که با تداوم اراده‌ها و همکاری‌های مشترک، اهداف مندرج در توافق اسلام‌آباد محقق شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم پایبندی آمریکا به تعهدات خود در قبال جمهوری اسلامی ایران بر مبنای حقوق حقه و موازین بین‌المللی، خاطرنشان کرد: آمریکا باید لحن و رویکرد خود در تعامل با ایران را اصلاح کند، چراکه تکیه بر زورگویی و قلدری، تنها فرآیندهای اجرایی را با پیچیدگی مواجه خواهد ساخت.