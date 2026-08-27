به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بلومبرگ، «طاهر اندرابی» سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری هفتگی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران گفت پاکستان همواره اقدامات یکجانبه را رد کرده و تحریمهای یکجانبه را نمیپذیرد.
او افزود که چنین تحریمهایی پیامدهای منفی دارند و پاکستان آنها را از منظر قوانین بینالمللی به رسمیت نمیشناسد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان، جنگ اقتصادی علیه ایران را بخشی از درگیری گستردهتر میان تهران و واشنگتن توصیف کرد و بر اهمیت حلوفصل مسائل از طریق دیپلماسی و گفتوگو تأکید کرد.
اندرابی بار دیگر بر عزم جدی و تعهد پاکستان برای ادامه تجارت با ایران، مطابق با توافقهای میان دو کشور تأکید کرد.
این اظهارات دیپلمات پاکستانی پس از آن مطرح شد که آمریکا روز دوشنبه موج جدیدی از تحریمهای غیرقانونی علیه ایران را اعلام کرد و کشورهای یا نهادهایی را که روابط تجاری خود را با تهران حفظ کنند، به مجازاتهای ثانویه تهدید کرد؛ اقدامی که تلاشی ناموفق برای دستیابی به چیزی است که آمریکا نتوانسته است از طریق تجاوز نظامی به آن دست یابد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت تنگه هرمز و تلاشهای منطقهای برای کمک به حل مسائل مربوط به این آبراه راهبردی گفت اسلامآباد اطمینان دارد تلاشهای جاری بهزودی به نتایج سازندهای منجر خواهد شد.
با این حال، وی خاطرنشان کرد که حلوفصل نهایی این مسئله به ایران و آمریکا، بهعنوان دو طرف درگیر در مذاکرات، بستگی دارد.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین گمانهزنیهای رسانهای درباره ماهیت سفر فیلد مارشال عاصم منیر، رئیس ستاد ارتش و فرمانده نیروهای دفاعی پاکستان، به تهران در روز دوشنبه را رد کرد و گفت این سفر در چارچوب روابط دوجانبه و دیپلماسی منطقهای برای صلح انجام شده است.
اندرابی ادعاها مبنی بر اینکه فرمانده ارتش پاکستان بهعنوان فرستاده دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، به ایران سفر کرده است را رد کرد و چنین گمانهزنیهایی را نادرست خواند.
وی خاطرنشان کرد که منیر در تهران مذاکراتی بسیار سازنده با مقامهای ارشد ایرانی انجام داده است و تأکید کرد این سفر نشاندهنده تعهد قوی اسلامآباد برای کمک به یافتن راهی برای خروج از بحران منطقهای بود.
او افزود که پاکستان همچنان با کشورهای برادر و شرکای خود در تماس است و تأکید کرد تمامی تلاشهای کشورش بر حل بنبست میان ایران و آمریکا و پیشبرد دیپلماسی برای برقراری صلح متمرکز است.
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