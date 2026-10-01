فرماندار دشتی: دولت دنبال تسهیل زندگی در روستاها است

به گزارش خبرنگا مهر، رضا مقاتلی ظهر پنجشنبه در نشست با دهیاران شهرستان دشتی با قدردانی از تلاش و همراهی دهیاران در ۱۵ ماه گذشته اظهار کرد: دهیاران مدیران ارشد روستایی و حلقه نخست ارتباط مردم با مسئولان هستند و نباید نقش و جایگاه خود را کمرنگ ببینند.

وی افزود: همان‌گونه که فرماندار به‌عنوان مدیر شهرستان، بخشدار در سطح بخش و استاندار در سطح استان مسئولیت دارند، دهیار نیز در محدوده روستا نقش محوری دارد و بسیاری از اتفاقات و مسائل روستا با مدیریت و پیگیری دهیار ارتباط مستقیم دارد.

فرماندار دشتی با اشاره به شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود تصریح کرد: امروز مردم با مشکلات و دغدغه‌های مختلفی مواجه هستند و هنر مدیران این است که در چنین شرایطی با صبر، سعه‌صدر و ایثار برای حل مسائل مردم تلاش کنند و اجازه ندهند مشکلات موجب کاهش اعتماد و رضایتمندی عمومی شود.

مقاتلی بر ضرورت ارتباط مستمر دهیاران با مردم تأکید کرد و گفت: دهیاران باید مسائل و مشکلات مردم را به‌صورت دقیق رصد و برای حل آنها از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، خیرین، بخش خصوصی و خود مردم استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط فعلی حتی اقدامات ساده و کم‌هزینه مانند سرکشی به خانواده‌های سالمندان، پیشکسوتان و افراد نیازمند می‌تواند در تقویت ارتباط مردم با مسئولان و افزایش احساس همراهی و همدلی مؤثر باشد.

فرماندار دشتی با تأکید بر ضرورت شفاف‌سازی عملکرد دهیاری‌ها گفت: اقدامات و اعتبارات انجام‌شده باید برای مردم تبیین شود و دهیاران می‌توانند با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و ابزارهای اطلاع‌رسانی، گزارش عملکرد و نحوه هزینه‌کرد اعتبارات را به مردم ارائه کنند.

ضرورت اولویت‌بندی مشکلات روستاها

مقاتلی ادامه داد: هر روستا مسائل و مطالبات متعددی دارد، اما باید این مشکلات بر اساس اهمیت و میزان اثرگذاری بر رضایتمندی مردم اولویت‌بندی شوند و انتظار است دهیاران در نیمه دوم سال برای حل چند مسئله اصلی روستا برنامه مشخص داشته باشند.

وی گفت: اگر یک روستا ۱۰ مشکل دارد، ضرورتی ندارد همه آنها به‌صورت همزمان دنبال شود؛ بلکه باید با اولویت‌بندی، یک یا چند مشکل اساسی را در دستور کار قرار داد و برای حل آنها از ظرفیت های مختلف از جمله دستگاه‌های اجرایی و مردم استفاده کرد.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت مستندسازی اقدامات دهیاری‌ها تأکید کرد و افزود: دهیاران باید اقدامات انجام‌شده، مکاتبات و پیگیری‌های خود را مستندسازی کنند تا ضمن ارائه گزارش عملکرد، در صورت بروز مسائل حقوقی نیز مستندات لازم وجود داشته باشد.

مقاتلی به موضوع ساخت‌وسازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفت: مقابله با ساخت‌وساز غیرمجاز از وظایف قانونی دهیاران است و باید اقدامات و تذکرات انجام‌شده در این زمینه به‌صورت دقیق ثبت و به مراجع مربوط گزارش شود.

تأکید بر آموزش و به‌روز بودن دهیاران

وی با تأکید بر ضرورت آموزش دهیاران اظهار کرد: دهیاران باید نسبت به قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های جدید به‌روز باشند و از ظرفیت دوره‌های آموزشی و فضای مجازی برای افزایش دانش و توان مدیریتی خود استفاده کنند.

فرماندار دشتی همچنین بر ضرورت دقت در بودجه‌نویسی دهیاری‌ها تأکید کرد و گفت: بودجه باید با شناخت دقیق نیازهای روستا و به‌گونه‌ای تدوین شود که قابلیت اجرایی و عملیاتی داشته باشد.

مقاتلی بازنگری و به‌روزرسانی طرح‌های هادی روستاها را از اقدامات مهم شهرستان دانست و افزود: در این زمینه طی یک سال اخیر اقدامات خوبی انجام شده و تلاش می‌شود نیازها و مطالبات واقعی روستاها در این طرح‌ها مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر نقش دهیاران در سرشماری

وی با اشاره به اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن گفت: از ابتدای آبان سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد که نقش دهیاران در اجرای این طرح بسیار مهم است و اطلاعات حاصل از سرشماری، مبنای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای ۱۰ سال آینده شهرستان، استان و کشور خواهد بود.

فرماندار دشتی افزود: اطلاعات جمعیتی در موضوعاتی مانند تخصیص اعتبارات، برنامه‌ریزی خدمات، اصلاح طرح‌های هادی و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد و انتظار می‌رود دهیاران در اجرای دقیق سرشماری همکاری جدی داشته باشند.

مقاتلی با اشاره به آغاز سال تحصیلی بر ضرورت همکاری دهیاران با آموزش و پرورش تأکید کرد و گفت: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات موجود از تحصیل بازبماند و دهیاران می‌توانند در رفع مشکلات مدارس و حمایت از دانش‌آموزان نقش مؤثری ایفا کنند.

وی همچنین خواستار همکاری دهیاران با دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب، برق و گاز شد و افزود: برای رفع مشکلات زیرساختی روستاها باید از ظرفیت مردم، شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی اطراف روستاها نیز استفاده شود.

فرماندار دشتی بر استفاده از ظرفیت‌های شهرستان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری تأکید کرد و گفت: روستاها می‌توانند با شناسایی ظرفیت‌های موجود، زمینه جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد درآمدهای پایدار را فراهم کنند.

مقاتلی با اشاره به اعتبارات ارزش افزوده دهیاری‌ها اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ در مجموع حدود ۱۵۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان عوارض ارزش افزوده به دهیاری‌های شهرستان دشتی پرداخت شده است.

وی افزود: در پنج ماه نخست امسال نیز حدود ۸۵ میلیارد تومان از محل عوارض ارزش افزوده به حساب دهیاری‌های شهرستان واریز شده که دهیاران باید با اولویت‌بندی، این منابع را برای حل مسائل اساسی روستاها هزینه کنند.

فرماندار دشتی در پایان با تأکید بر تداوم ارتباط با دهیاران گفت: تلاش می‌شود نشست با دهیاران به‌صورت فصلی برگزار شود تا مسائل و دغدغه‌های آنان مطرح و برای حل بخشی از مشکلات در هر نشست، راهکار و اقدام مشخص تعریف شود.