توسعه پایدار خوانسار بسته به آبادانی و توسعه متوازن روستاها است

به گزارش خبرنگار مهر،به مناسبت روز دهیار، آیین تجلیل از دهیاران بخش مرکزی شهرستان خوانسار بعدازظهر پنجشنبه با حضور فرماندار، بخشدار مرکزی، اعضای شوراهای اسلامی روستاها، دهیاران و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریها در محل فرمانداری برگزار شد.
محمد رضا توسلی، فرماندار شهرستان خوانسار، ضمن تبریک این روز، دهیاران را صف مقدم خدمترسانی و بازوان اجرایی دولت در روستاها خواند و تأکید کرد:مدیریت روستایی باید با نگاهی پیشرو و مبتنی بر ظرفیتهای بومی، در جهت شکوفایی اقتصاد روستا و ارتقای شاخصهای رفاهی گام بردارد؛ چرا که توسعه پایدار شهرستان از توسعه متوازن و آبادانی روستاها آغاز میشود.
وی ادادمه داد:تلاشهای دهیاران، شوراهای اسلامی و مجموعه بخشداری، خدمت صادقانه به مردم را مهمترین رسالت مدیران محلی دانست و بر استمرار همکاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مدیریت روستایی برای تسریع در اجرای پروژهها و ارتقای کیفیت خدمات تأکید کرد.
توسلی ابزار کرد: بخشدار مرکزی گزارشی از اقدامات و برنامههای اجرا شده طی یک سال گذشته در حوزههای عمرانی، مدیریت بحران، خدمات عمومی، پیگیری مطالبات روستاها و تعامل با دستگاههای اجرایی ارائه کرد و بر ضرورت همدلی، قانونمداری، پاسخگویی، شفافیت و حضور میدانی دهیاران و شوراهای اسلامی در مسیر خدمت به مردم تأکید نمود.
فرماندار خوانسار خاطر نشان کرد:مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی شهرستان گزارشی از عملکرد و اقدامات این شرکت ارائه کرد و بر ضرورت همکاری و همراهی دهیاران با شرکت تعاونی دهیاریها در جهت پیشبرد امور و ارائه خدمات مطلوبتر تأکید نمود.
پس از ارائه گزارشها، دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی روستاها در فضایی صریح و تعاملی، به بیان مسائل، مشکلات و درخواستهای مردمی در حوزههای مختلف پرداختند و دیدگاههای خود را پیرامون چالشهای مدیریت روستایی مطرح کردند.
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