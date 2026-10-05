به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نجف زاده در این زمینه اظهار کرد: یکی از مهمترین مزایای صادرات کالا و خدمات، مسئله ارز آوری و بازگشت سرمایه ارزی به کشور است و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و هرگونه سوء استفاده از کارت های بازرگانی توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادر کننده به زنجیره‌ اقتصاد کشور، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.

وی ادامه داد: تعزیرات حکومتی ضمن هشدار جدی به این سوءاستفاده کنندگان و نیز آن دسته از متعهدان ارزی ناشی از صادرات، که علی‌رغم سپری شدن مهلت‌های قانونی، نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده یا وضعیت تعهدات آنان تعیین تکلیف نشده است، مطابق ضوابط قانونی تحت پیگیری و رسیدگی قرار خواهند گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، پرونده‌های مربوط به متعهدان ارزی در استان در حال رسیدگی است که وضعیت ایفای تعهدات آنان نیازمند پیگیری و تعیین تکلیف قانونی بوده و فرآیند ارسال اخطاریه و احضاریه و ارجاع پرونده‌ها به شعب ذی‌صلاح تعزیرات حکومتی استان آغاز شده است.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود این افراد پس از دریافت پیامک، اخطاریه یا احضاریه، سریعاً به شعبه مربوطه مراجعه و ضمن ارائه توضیحات، کلیه اسناد و مدارک مثبت مربوط به ایفای تعهدات ارزی یا وجود موانع قانونی را ارائه کنند.

نجف زاده هشدار داد: مستندات و مدارک قانونی صادره از مراجع ذی‌ربط، از جمله گمرکات، ادارات کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های مرتبط، در فرآیند رسیدگی مورد بررسی قرار خواهدگرفت و بی‌توجهی به اخطاریه‌ها و احضاریه‌های قانونی، مانع ادامه فرآیند رسیدگی نخواهد بود و در مواردی که پس از بررسی‌های لازم، تخلف احراز شود، شعب تعزیرات حکومتی در چارچوب مقررات قانونی نسبت به صدور رأی و اعمال ضمانت‌های ‌اجرایی مقرر اقدام خواهند کرد.