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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۹

علت فوت نوزادان میبد؛ یک مورد با مشکل شدید قلبی و ۳ مورد در دست بررسی

علت فوت نوزادان میبد؛ یک مورد با مشکل شدید قلبی و ۳ مورد در دست بررسی

یزد - معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گفت: از چهار مورد فوت نوزادان در میبد، علت فوت یک مورد به مشکلات شدید قلبی‌عروقی مرتبط بوده و سه مورد دیگر همچنان در دست بررسی است.

علی زارع هروکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع فوت چهار نوزاد در میبد اظهار کرد: از چهار مورد فوت نوزادان در میبد، یکی از آنها دارای مشکلات شدید قلبی‌عروقی بوده و سه مورد دیگر برای تعیین علت فوت در دست بررسی است.

وی افزود: در حال حاضر منتظر اعلام نظر مراجع قانونی هستیم و در یکی از این سه مورد، خانواده با انجام کالبدشکافی موافقت کردند که منتظر اعلام نتیجه آن هستیم.

زارع هروکی ادامه داد: تعداد فوت نوزادان در استان در سال ۱۴۰۳ از ۱۸۰ مورد به ۱۴۰ مورد در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته که نشان‌دهنده بهبود وضعیت این موضوع در استان است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد درباره این تعداد فوتی نوزادان گفت: آمار کشوری در این زمینه وجود دارد و یزد از جمله استان‌های دارای وضعیت مطلوب در این شاخص است.

کد مطلب 6964790

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