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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۲

ویزیت رایگان ۵۰۰ نفر در اردوی جهادی پزشکی اهر

ویزیت رایگان ۵۰۰ نفر در اردوی جهادی پزشکی اهر

اهر- همزمان با هفته بسیج و اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی اردوی جهادی پزشکی و دندانپزشکی با ارائه خدمات رایگان به حدود ۵۰۰ نفر از ساکنان محله کم‌برخوردار انصار اهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی جهادی پزشکی اهر به همت بسیج سازندگی و جامعه پزشکی شهرستان اهر در مسجد باب‌الحوائج این محله برپا شد و جمعی از پزشکان متخصص و عمومی، خدمات درمانی رایگان به مردم ارائه کردند.

در این برنامه شهروندان از خدمات پزشکی در حوزه‌های متخصص داخلی، پزشک عمومی، روان شناسی، زنان و زایمان، دندانپزشکی، مغز و اعصاب، ارتوپدی و سایر خدمات درمانی بهره‌مند شدند.

برگزاری این اردوها با هدف تسهیل دسترسی اقشار کم‌برخوردار به خدمات پزشکی و گامی در مسیر محرومیت‌زدایی و ارتقای سلامت جامعه انجام می‌شود.

کد مطلب 6964590

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