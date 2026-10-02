بهبود سلامت روان با رژیم غذایی و تغذیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینسایت پلاس، تحقیقات محوری در حال انجام از مرکز غذا و خلق و خوی دانشگاه دیکین استرالیا، ارتباط واضحی بین رژیم غذایی و سلامت روان، به ویژه اختلالات پزشکی مانند اضطراب و افسردگی را نشان می دهد.

پروفسور «فلیس جاکا»، سرپرست تیم تحقیق، می گوید: «به طور قطعی مشخص شده است که آنچه مردم می خورند نه تنها یک عامل خطر برای بیماری قلبی یا دیابت است، بلکه یک عامل تعیین کننده قوی و قابل تغییر برای افسردگی، اضطراب و سلامت مغز است که اکنون بر دستورالعمل های روانپزشکی بالینی تأثیر می گذارد.»

او گفت: «این مرکز اخیراً دو مطالعه بزرگ را انجام داده است که نشان می دهد تغذیه و ورزش با هدایت متخصصان تغذیه و فیزیولوژیست های ورزشی به اندازه حمایت روانی مؤثر بوده است.»

جاکا در ادامه افزود: «به زبان ساده، حمایت از رژیم غذایی و ورزش به اندازه روان درمانی ارائه شده توسط روانشناسان بالینی در کاهش افسردگی مؤثر بود.»

نیمی از اختلالات روانی قبل از ۱۴ سالگی شروع می شود و بسیاری از عوامل خطر مواردی هستند که به راحتی قابل تغییر نیستند. ژنتیک و آسیب های اولیه زندگی و فقر و استرس زندگی، همه اینها عوامل خطر برای اختلالات روانی هستند که تغییر آنها دشوار است.

جاکا می گوید: «این واقعیت که رژیم غذایی قابل تغییر است و صد در صد جمعیت را تحت تأثیر قرار می دهد، آن را به یک هدف بسیار مهم برای پیشگیری تبدیل می کند زیرا اکثر جوانان کنونی، به‌طور میانگین روزانه هفت وعده غذای ناسالم مصرف می‌کنند. به دلیل تغییراتی که در محیط زندگی ما رخ داده، وضعیت تغذیه جوانان واقعاً اسفبار است و این مشکل تنها مختص کودکان مناطق محروم نیست، بلکه سراسر دنیا دیده می‌شود.»

وی در ادامه می افزاید: «همه این مسائل به هم مرتبط هستند. کاهش تنوع زیستی در خاک، هوا و سطح زمین که ناشی از کشاورزی صنعتی است، با کاهش تنوع میکروبی در بدن انسان ارتباط دارد؛ امری که خود با بیماری‌های مزمن، چه جسمی و چه روانی، پیوند خورده است.»

پروفسور جاکا می‌گوید پیام کلی درباره اینکه چه بخوریم تا هم از نظر جسمی و هم از نظر روانی سالم بمانیم، ساده است و مصرف غذاهای تخمیری مانند ماست، کفیر، کامبوچا، کلم‌ترش و کیمچی در این میان نقشی کلیدی دارد.

او می‌گوید: «آنچه واقعاً برای بهینه‌سازی تمام این جنبه‌ها نیاز داریم بسیار ساده است: رژیم‌های غذایی که سرشار از مواد گیاهی باشند. تنوع در مصرف گیاهان، پرهیز از غذاهای صنعتی و به عقیده من، گنجاندن برخی غذاهای تخمیری در برنامه غذایی؛ این‌ها مواردی هستند که ما با دقت و جزئیات زیاد در حال بررسی آن‌ها هستیم.»

جاکا می گوید: «غذاهای تخمیری که بخشی از رژیم‌های غذایی سنتی در سراسر جهان محسوب می‌شوند، تهیه بسیار آسانی دارند و به نظر می‌رسد برای سلامتی بسیار مهم باشند، هرچند در این زمینه به تحقیقات بیشتری نیاز داریم.»