بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار سالمند تحت حمایت کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی بحیرایی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه همایش تکریم سالمندان تحت حمایت کمیته امداد که با حضور بیش از یک‌هزار و ۱۰۰ سالمند از سراسر کشور در اردوگاه ثامن‌الائمه(ع) مشهد برگزار شد، اظهار کرد: در حال حاضر بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در قالب بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد قرار دارند و بخشی از این افراد خدمات مستمری و معیشتی و بخشی نیز به صورت تک‌خدمتی یا چندخدمتی از خدمات این نهاد استفاده می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) افزود: بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار نفر از جامعه تحت حمایت کمیته امداد را سالمندان تشکیل می‌دهند که حدود ۳۰ درصد مددجویان هستند و از نظر سرپرستی خانوار نیز بخش قابل توجهی از خانواده‌های تحت حمایت، سالمندمحور هستند.

وی با اشاره به شرایط خاص سالمندان تحت حمایت بیان کرد: بیش از ۲۳ درصد سالمندان تحت حمایت نیازمند مراقبت‌های ویژه هستند و در بین آنان، افراد مبتلا به بیماری‌های خاص و صعب‌العلاج، سالمندان زمین‌گیر و افرادی با نیازهای درمانی ویژه وجود دارند.

بحیرایی ادامه داد: بخش قابل توجهی از سالمندان تحت حمایت به دلیل مشکلات معیشتی و پایین بودن سطح رفاه اقتصادی در دهک‌های پایین جامعه قرار دارند و به همین دلیل باید تمهیدات ویژه‌ای برای آنان در حوزه‌های مختلف از جمله معیشت، مسکن، سلامت، درمان و امور فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شود.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) اظهار کرد: تلاش ما این است که سالمندان تحت حمایت، دغدغه کمتری برای گذراندن روزهای زندگی خود داشته باشند و بتوانند این دوران را با کرامت و عزت نفس بیشتری سپری کنند.

وی افزود: در حوزه حمایت، سالمندان از خدمات مختلفی در زمینه معیشت، بهداشت و درمان، تأمین لوازم ضروری زندگی و مسکن برخوردار می‌شوند و تلاش می‌کنیم این خدمات متناسب با شرایط و نیاز هر خانواده ارائه شود.

بحیرایی با اشاره به اهمیت سلامت سالمندان گفت: سالمندان نیازمند ملاحظات ویژه‌ای در حوزه درمان هستند و در زمینه غربالگری و ارتقای شاخص‌های بهداشتی باید شرایط جغرافیایی و محل زندگی آنان، اعم از مناطق شهری و روستایی، مورد توجه قرار گیرد.