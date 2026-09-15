خروج ۱۰۰ هزار نفر از چرخه مستمری بگیر بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجواد حسینی در همایش مدیران ادارات کل بهزیستی سراسر کشور در مشهد اظهار کرد: بر اساس بررسیهای انجامشده ۱۳ چرخش تحولآفرین برای سازمان بهزیستی طراحی شده است که هدف آن، تغییر تدریجی رویکردها، تکمیل برخی برنامهها، کنار گذاشتن برخی روشهای گذشته و ایجاد مسیرهای جدید برای خدمترسانی است.
رئیس سازمان بهزیستی نخستین چرخش را عبور از مرکزمحوری به خانوادهمحوری عنوان کرد و گفت: بهترین خانواده از بهترین مرکز برای فرد مناسبتر است و هر اندازه بتوانیم خدمات را در بستر خانواده ارائه کنیم، به هدف اصلی نزدیکتر خواهیم شد. بنابراین توسعه مراکز جامعه سلامت خانواده، روزانهسازی و کوچکسازی مراکز، تقویت خانواده زیستی و جایگزین، فرزندخواندگی و خانواده میزبان و همچنین تقویت طرحهای امداد و حمایت از خانواده، بخشی از این رویکرد است.
وی دومین چرخش را عبور از اعانهمحوری، مستمریپردازی و حمایت صرف به سمت فرصتآفرینی و توانمندسازی دانست و گفت: این موضوع یکی از جدیترین تغییرات در سازمان بهزیستی است. در سال گذشته ۱۰۰ هزار نفر از چرخه مستمری خارج شدند؛ البته هدف ما صرفاً کاهش عدد مستمریبگیران نیست، بلکه مهم این است که افراد از یک فرایند کامل شامل غربالگری، استعدادیابی، آموزش، مهارتآموزی، اشتغال و تولید عبور کنند و به استقلال برسند. ۲۴۳ هزار دانشآموز نیز در فرایند مهارتآموزی و کمکهای تحصیلی قرار گرفتهاند و پردیس توانمندسازی نیز برای تکمیل این چرخه در حال شکلگیری است.
حسینی ادامه داد: در دو سال فعالیت دولت، ۱۱۸ هزار فرصت شغلی برای جامعه هدف بهزیستی ایجاد شده که این میزان ۶۵ درصد کل فرصتهای شغلی ایجادشده در ۴۶ سال گذشته بهزیستی است. در ۴۴ سال پیش از این دولت، ۶۵ درصد کمتر از این میزان فرصت شغلی ایجاد شده بود و اکنون جهتگیری توانمندسازی و فرصتآفرینی به یکی از ملاکهای اصلی عملکرد سازمان تبدیل شده است.
رئیس سازمان بهزیستی از راهاندازی ۱۶۱ مرکز آموزش اتاق هنر و ایجاد خانههای هنر در چند استان خبر داد و افزود: هدف ما این است که در هر استان یک خانه هنرمندان شکل بگیرد؛ خانهای که فقط به هنرمندان دارای معلولیت اختصاص نداشته باشد، بلکه هر هنرمندی که با موضوع معلولیت فعالیت میکند بتواند در آن حضور داشته باشد
وی با اشاره به روند شتابان سالمندی جمعیت کشور گفت: ایران در حال تبدیل شدن به یکی از سریعترین کشورهای جهان از نظر سرعت سالمندشدن جمعیت است. اکنون حدود ۱۴ درصد جمعیت کشور را سالمندان تشکیل میدهند و پیشبینی میشود این رقم در سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۱ درصد برسد.رییس بهزیستی تاکید کرد: برای آینده سالمندی کشور باید از هماکنون سیاستهای پیشگیرانه و حمایتی را تقویت کنیم و از سناریوی سالمندی پرخطر به سمت سالمندی سالم حرکت کنیم.
حسینی با بیان اینکه معمولاً در زمان جنگ مشارکتهای اجتماعی کاهش پیدا میکند، گفت: مشارکتهای مردمی در دوره جنگ حدود ۴۱ درصد افزایش یافت و ارزش کمکهای نقدی نیز به حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید. میزان مشارکتهای مردمی در سال گذشته نیز ۵۳ درصد و در ۶ ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۸ درصد افزایش داشته است.
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